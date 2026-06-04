El FMI elige a Álvaro Piris Chávarri como nuevo responsable de su misión para Venezuela

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elegido a Álvaro Piris Chávarri como nuevo responsable de su misión para Venezuela en lo que supone un paso más para restablecer relaciones con el país latinoamericano tras años de aislamiento.

Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, Piris cuenta con experiencia en la gestión de crisis financieras y ha liderado visitas de asesoramiento técnico en África, Asia y Europa oriental. Actualmente es el jefe de misiones para Etiopía.

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De confirmarse la noticia, el organismo multilateral realizaría sus primeras consultas de 'Artículo IV' en Venezuela desde 2004. Este documento es una radiografía pormenorizada de la economía del país que podría desbloquear el acceso a miles de millones de dólares en fondos de derechos especiales de giro (SDR) congelados.

El interés de los inversores por Venezuela se disparó después de que Estados Unidos capturase al expresidente Nicolás Maduro y llegase al poder Delcy Rodríguez. La actual mandataria está tratando de reinsertar a la nación caribeña dentro del sistema financiero internacional.

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A tal efecto, el FMI y el Banco Mundial restablecieron relaciones con Venezuela en abril. Además, el Banco Central de Venezuela (BCV) ha retomado "relaciones técnicas y estratégicas" con el Banco de España (BdE) tras haberse visto interrumpidas durante los últimos ocho años.