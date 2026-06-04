Resolver la guerra de Ucrania resultó más complicado de lo que creyó Trump, afirma Putin

San Petersburgo (Rusia), 4 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este jueves que poner fin a la guerra de Ucrania resultó ser más complicado de lo que creyó en un primer momento el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Él mismo (Trump) habló de que no esperaba que fuera tan difícil (resolver la guerra de Ucrania). Desde fuera algunas cosas pueden no parecer tan complicadas, pero al profundizar en el asunto, resulta que hay bastantes factores desconocidos y que son importantes", aseguró Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en San Petersburgo.

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En esta línea, Putin sostuvo que por su parte sigue en pie lo acordado en las conversaciones del año pasado con Trump en Anchorage (Alaska).

"Las propuestas del presidente Trump bien podrían constituir la base de acuerdos de paz", indicó, y recalcó que esta "propuesta exige concesiones por ambas partes, incluida Rusia".

El mandatario ruso dijo creer que su homólogo estadounidense está firmemente comprometido con establecer la paz en Ucrania.

Paralelamente, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que "la guerra de (Joe) Biden se convirtió en la guerra de (Donald) Trump", en respuesta a las últimas declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

"Nuestros colegas nos decían todo el tiempo y Donald Trump lo dijo públicamente: si yo hubiera sido presidente, la guerra en Ucrania no habría ocurrido, es la guerra de Biden, nadie la necesita, muere gente", dijo.

Lavrov no ocultó sus sorpresa por los comentarios de Rubio, quien acusó especialmente a Rusia de no estar dispuesta a hacer concesiones. EFE

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