EEUU aborda el petrolero 'Bella-1', sancionado por vínculos con Irán, cerca de la costa de Venezuela

Fuerzas estadounidenses han abordado este domingo el petrolero 'Bella-1' cuando se dirigía a la costa de Venezuela, ahora mismo bajo un bloqueo marítimo establecido por el Ejército de EEUU, en la tercera incursión contra un navío en las inmediaciones de aguas venezolanas en lo que va de semana.

El 'Bella-1' se encuentra desde junio de 2024 bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos.

El petrolero, de bandera panameña, está vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán. En su orden de sanciones, el Tesoro de EEUU asegura que esta compañía ha "asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico" para la fuerza iraní.

El petrolero estaba efectuando una maniobra de aproximación a la costa venezolana para cargar sus depósitos, según fuentes de Bloomberg, en el momento de la intervención.

La operación tiene lugar después de otros dos abordajes estadounidenses: al petrolero 'Skipper', el pasado 10 de diciembre; y al petrolero 'Centuries' durante la noche del sábado a este domingo.

EuropaPress

