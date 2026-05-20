"Me dan un premio". La respuesta de Mar Flores al éxito de ventas del primer libro de Alejandra Rubio

Mientras Alejandra Rubio triunfa con su primer libro, 'Si decido arriesgarme', y una semana después de su lanzamiento continúa ocupando el primer puesto de los más vendidos en una conocida plataforma, Mar Flores consolida la buena acogida que ha tenido su nuevo podcast en Podimo, '¿Qué habrías hecho mejor?', que en su segunda entrega tiene como protagonista a Leyre Martínez en una de sus entrevistas más sinceras desde su polémica salida de La Oreja de Van Gogh antes del regreso de Amaia Montero a la banda.

Una charla a corazón abierto en la que la cantante le ha confesado que prefiere no vivir con rencor y pasar página del pasado. "Leire es estupenda, y la verdad es que estoy muy contenta con el podcast y muy interesante todo. Es un trabajo que llevo preparándolo desde hace mucho tiempo, y hacerlo realidad pues la verdad que es muy bonito. Veo que hay mucho que pensar y mucho que aportar a la sociedad y creo que la diferencia de mi podcast es eso, que lo hace" ha expresado la madre de Carlo Costanzia, que en su primer programa tuvo como invitadas a tres compañeras de profesión y pioneras de la moda en España como Remedios Cervantes, Estefanía Luyck y Raquel Rodríguez.

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Reivindicando su faceta de comunicadora, "aunque nadie se acuerda de esto", Mar ha presumido de que "he hecho muchos programas de televisión, muchas entrevistas, Campanadas en directo, un montón de cosas", y de ahí sus tablas y su seguridad a la hora de afrontar este nuevo proyecto tan especial.

Sobre lo que sin embargo no ha querido hablar es sobre las buenas ventas que está teniendo Alejandra con su novela y, para nuestra sorpresa cuando Europa Press le ha preguntado por su nuera ha revelado que "mañana me dan un premio, venid, venid", dejando claro que la novia de su hijo no es la única que tiene éxito en su carrera profesional.

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