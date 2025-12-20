Agencias

Geraldine Larrosa recuerda a Carlos Marín en el cuarto aniversario de su muerte

Guardar

Esta semana se han cumplido cuatro años del fallecimiento de Carlos Marín y Geraldine Larrosa se ha dejado ver en Starlite Navidad en Madrid y ha recordado a su exmarido como una persona "muy alegre y muy cariñosa".

"Era una persona que me quería mucho y que le queríamos un montón y, bueno, pues era la sonrisa del espectáculo y una muy buena persona", confesaba la artista. Visiblemente emocionada, aseguraba que "es terrible" cuando "te vienen las imágenes del último día, de la última videollamada".

Después de cuatro años, la cantante desvelaba que "hay que seguir adelante y yo sé que la música le daba vida, le hacía feliz y entonces este aniversario es un poco así. De darle, de rezar y de encender unas velitas, pero con la música, con todo el amor y el corazón".

En cuanto a qué es lo que más echa de menos de Carlos, Geraldine aseguraba que "todo" porque "hemos sido compañeros de vida toda la vida, como 30 años y para mí ha sido como que ha pasado súper rápido y eso quiere decir que era feliz, muy feliz. Estando separados, juntos, casados, divorciados, da igual, éramos muy felices juntos".

Sobre las diferencias que ha tenido con la familia de él tras su fallecimiento, la cantante confesaba que él "estaría muy triste y muy decepcionado" porque "al fin y al cabo, para hacerme daño, han sacado historias que no tendrían que sacar y que eran privadas" y recalcaba que "no me han hecho daño a mí, han hecho daño a Carlos, como si yo no supiera nada de la vida de Carlos".

Sin embargo, Geraldine comentaba que pese a todas esas injusticias que ha tenido que vivir "siempre perdono" aunque "no olvido" porque "me parece que cada uno hace su duelo como quiere, con amor, con odio o con rabia... yo lo he tenido con amor y otras personas con ignorancia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU pide a Honduras iniciar "inmediatamente" el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

Washington advierte sobre posibles consecuencias si persisten los bloqueos al conteo, exhorta a respetar la voluntad ciudadana e insta a esclarecer con urgencia los resultados ante la tensión política que mantiene en vilo a la nación centroamericana

EEUU pide a Honduras iniciar

El Teatro Real ofrece su Gala de Navidad, con el primer recital del tenor Xabier Anduaga

El célebre tenor español compartirá escenario con Maciej Pikulski en una cita única que recorrerá grandes obras del repertorio romántico europeo, destacando tanto matices expresivos del canto como la complicidad del piano en cada interpretación

El Teatro Real ofrece su

Líderes de la UE se conjuran para aprobar el préstamo de apoyo a Ucrania: "O dinero hoy o sangre mañana"

Dirigentes comunitarios presionan para destrabar una ayuda clave a Ucrania mientras Bélgica objeta la utilización de bienes rusos bloqueados, según Ursula von der Leyen “tenemos que encontrar una solución hoy” ante la urgencia del desafío financiero

Líderes de la UE se

Cancelado el concierto de Óscar D'León en La Palma por dificultades para viajar con su banda desde Venezuela

Quienes hayan comprado entradas para el evento podrán solicitar el reembolso completo o aprovechar un descuento especial para acompañantes, según informó la organización, que lamentó la ausencia del intérprete y aseguró continuar trabajando para mejorar la programación

Cancelado el concierto de Óscar

Sánchez vería "muy frustrante" que no saliera adelante Mercosur y anima a los 27 a aprobarlo

El jefe del Ejecutivo urge a sus homólogos de la UE a respaldar el pacto comercial con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, enfatizando que su concreción fortalecería la posición internacional del bloque y abriría la puerta a futuros tratados

Sánchez vería "muy frustrante" que