Agencias

Expertos de la ONU advierten del "peligroso retroceso" que supone la ratificación de la 'ley de impunidad'

Guardar

Expertos de Naciones Unidas han advertido este viernes de la importante regresión en materia de Derechos Humanos que puede traer consigo la --recientemente ratificada por el Constitucional peruano-- 'ley de impunidad', que permite la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.

"Este fallo es un peligroso retroceso", han subrayado los expertos" antes de recordar que "los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles conforme al Derecho Internacional" y que "esta decisión socava la independencia judicial, introduciendo el riesgo de nuevas represalias contra abogados y otros profesionales".

La conocida como 'ley de impunidad' contempla la posibilidad de aplicar la prescripción a dichos crímenes si estos fueron cometidos antes de que Perú ratificase el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. No obstante, el grupo ha incidido en que la prohibición de la prescripción para los crímenes de lesa humanidad no está sujeta en modo alguno a la ratificación de tratados.

"El principio de legalidad no protege a los perpetradores de atrocidades que ya eran delitos conforme al derecho internacional en ese momento", han aclarado al tiempo que han explicado que los atrasos en los procesos "tampoco pueden justificar la impunidad frente a violaciones graves".

En esta línea se han pronunciado también tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han coincidido en señalar la prevalencia de los compromisos internacionales asumidos por Perú. "Las interpretaciones internas no pueden prevalecer sobre normas diseñadas para proteger a la humanidad de los peores crímenes", han reiterado.

Ambos organismos han alertado además de que "esta decisión socava la independencia" del Poder Judicial peruano y da cabida a "nuevas represalias contra operadores de justicia --policía y fiscales hasta jueces, defensores públicos, abogados y peritos-- que ya están siendo atacados por aplicar estándares internacionales vinculantes".

"La justicia tardía no debe convertirse en justicia denegada", han sentenciado, instando a las autoridades peruanas a alinear su legislación interna con los estándares internacionales, protegiendo a los actores judiciales y garantizando la rendición de cuentas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El M23 comienza su retirada de Uvira, en el este de RDC, a petición de EEUU

El retiro de las fuerzas rebeldes de M23 de una de las principales urbes del este congoleño se produce tras gestiones diplomáticas de Washington, en medio de tensiones regionales y exigencias internacionales para frenar la violencia y proteger a los civiles

Infobae

La Cámara Baja de EEUU aprueba una propuesta que criminaliza los tratamientos de afirmación de género a menores

Críticos advierten sobre posibles consecuencias para familias y profesionales de la salud infantil si la norma avanza, mientras organizaciones como ACLU califican la medida como “devastadora” y alertan sobre su impacto inmediato en menores transgénero y sus allegados

La Cámara Baja de EEUU

Al menos dos muertos y diez heridos en ataques del Ejército ucraniano en el suroeste de Rusia

El gobernador de Rostov confirmó que bombardeos atribuidos a militares ucranianos dejaron víctimas mortales y lesionados en varias localidades, incluido un incendio en el puerto de Rostov, mientras los servicios de emergencia mantienen labores de contención y asistencia sanitaria

Infobae

Paz levanta el subsidio al combustible en Bolivia y aumenta un 20% el salario mínimo

El gobierno implementa un paquete de medidas urgentes que incluye la actualización de precios energéticos, alza en remuneraciones, descentralización de fondos para salud y educación y nuevos incentivos fiscales, según declaró el presidente durante una transmisión oficial por redes sociales

Paz levanta el subsidio al

La presidenta de Honduras llama a la movilización mientras la oposición y la OEA piden proteger el escrutinio

Tras denuncias oficiales sobre intentos de alterar el proceso electoral, sectores políticos, la OEA y agencias internacionales exigen acciones inmediatas que garanticen protección, vigilancia permanente y transparencia en la revisión de actas, en un ambiente de alta tensión en Honduras

La presidenta de Honduras llama