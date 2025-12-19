Zelenski dice que el nuevo préstamo europeo es "una señal" para Rusia de que Ucrania "no se desmoronará"

Durante las conversaciones en Varsovia con el presidente polaco Karol Nawrocki, Volodimir Zelenski expuso públicamente su agradecimiento hacia Polonia por la entrega adicional de aviones de combate MiG-29, enfatizando que la cooperación entre ambos países se ha mantenido firme desde que comenzó la invasión rusa hace casi cuatro años. Según informó el medio Ukrinform, Zelenski destacó que la transferencia de estos aparatos resulta especialmente relevante porque los pilotos ucranianos tienen experiencia operativa con ellos y su uso no exige la larga preparación en el exterior que requieren los cazas F-16. En este marco, el presidente ucraniano advirtió que la principal dificultad de la Fuerza Aérea no radica solamente en el acceso a nuevos aviones, sino principalmente en el reducido número de pilotos formados y en el tiempo necesario para entrenar a nuevos efectivos, un proceso que no se produce de manera rápida. El jefe de Estado precisó que el mantenimiento de la operatividad aérea depende igualmente de no perder pilotos en el tránsito a sistemas más sofisticados.

El anuncio principal llegó tras la aprobación por parte de la Unión Europea de un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, una decisión tomada en Bruselas. De acuerdo con Ukrinform, este paquete financiero busca fortalecer la estabilidad institucional y económica del país, enviado además un mensaje claro al Kremlin sobre el respaldo internacional que Kiev conserva en medio de la agresión militar rusa. Zelenski expresó que la medida se interpreta como una señal para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”, desmintiendo cualquier fundamento para suponer un colapso económico ucraniano a causa de la persistente ofensiva.

El medio Ukrinform consignó que la intención de este crédito no solo reside en contener los efectos inmediatos de la guerra, sino también en contribuir a la reconstrucción económica del país, afectado por bombardeos continuos y las secuelas de la invasión. Durante su declaración conjunta con Nawrocki, el presidente ucraniano calificó la decisión de la UE como un logro destacable, al subrayar que Bruselas ha conseguido habilitar un mecanismo alternativo de financiación, mientras continúan las trabas legales que retrasan la confiscación y transferencia definitiva de los activos rusos congelados.

Zelenski insistió, en declaraciones recogidas por Ukrinform, en que el efecto de la aprobación europea abarca tanto la proyección internacional como la seguridad y confianza interna. La decisión de la UE, puntualizó el mandatario, no solo refuerza la estructura institucional del Estado, sino que también contribuye a cimentar la moral y la fe de la ciudadanía en la capacidad ucraniana para resistir y superar las adversidades económicas derivadas del conflicto bélico. Según el presidente, la asignación de los fondos europeos representa “una señal positiva para el pueblo ucraniano”.

Otro de los puntos abordados durante la visita a Varsovia fue la relación bilateral entre Ucrania y Polonia. Tal como publicó Ukrinform, Zelenski remarcó los vínculos históricos de ambos países y denunció los intentos de Rusia por debilitar esta alianza estratégica. “Busca la discordia, quiere destruir la unión de muchas generaciones (…) No permitiremos que lo hagan”, expresó el presidente, refiriéndose a los esfuerzos de Moscú por fracturar la cooperación entre las dos naciones. Además, Zelenski trasladó públicamente su agradecimiento al gobierno polaco y a su sociedad por el respaldo diplomático y por la acogida a los desplazados ucranianos desde el inicio de la guerra.

Durante un encuentro posterior con el primer ministro Donald Tusk, según reportó Ukrinform, Zelenski destacó la aportación sostenida de Polonia en los principales escenarios de apoyo a Ucrania, valorando el “liderazgo” europeo ante los intentos rusos de incidir en la cumbre de Bruselas. Por su parte, Tusk expresó su preocupación respecto a la cautela de determinados líderes europeos, quienes evitaron avanzar hacia la incautación definitiva de los activos de la Federación Rusa y su empleo en la reconstrucción de Ucrania, indicando que el proceso continúa detenido por cuestiones legales complejas.

La colaboración militar entre Kiev y Varsovia contempla también la petición de Polonia para reforzar sus propias capacidades defensivas con sistemas antidrones. Ukrinform citó al presidente polaco Karol Nawrocki, quien explicó: “Mi responsabilidad es velar por los intereses de los soldados polacos (...) buscamos una colaboración estratégica y simétrica. Este intercambio no contradice nuestras políticas”. De esta forma, ambos gobiernos manifestaron su intención de mantener una cooperación militar que beneficie la seguridad de sus respectivos países y contribuya al equilibrio en la relación bilateral.

El tema de la confiscación de activos rusos congelados fue discutido de manera recurrente durante los encuentros mantenidos por las delegaciones europea y ucraniana en Bruselas. Según detalló Ukrinform, las autoridades de la UE distribuyeron el paquete de financiación de 90.000 millones de euros a modo de solución inmediata, en tanto prosiguen las deliberaciones legales acerca de la viabilidad de utilizar bienes rusos incautados para la reconstrucción del territorio ucraniano atacado. La postura manifestada por Zelenski, recogida por Ukrinform, deja abierta la posibilidad de continuar explorando ese mecanismo en el futuro, en la medida en que evolucione el marco jurídico comunitario.

Ukrinform subrayó en su cobertura que el acuerdo económico sancionado en Bruselas certifica la determinación europea frente a la agresión rusa. El préstamo ratifica un consenso internacional en apoyo a Ucrania y representa un compromiso concreto con la reconstrucción de su economía bajo circunstancias de conflicto armado. La ayuda otorgada apunta a estabilizar las instituciones ucranianas, responder a las demandas sociales generadas por la invasión y sostener la capacidad de Kiev para hacer frente a desafíos actuales y venideros, según lo transmitido por representantes del gobierno y del bloque comunitario durante las reuniones recientes.