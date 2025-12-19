Sony paga 390 millones por un 41% de Peanuts Holdings y pasará a controlar el 80% del propietario de Snoopy

El conglomerado japonés Sony controlará de manera indirecta un 80% de Peanuts Holding, después de que dos de sus filiales hayan acordado la compra del 41% que WildBrain mantiene en la firma propietaria de los derechos de personajes como Charlie Brown y Snoopy por 630 millones de dólares canadienses (390 millones de euros), tras lo que Peanuts se convertirá en una filial consolidada de Sony.

En concreto, Sony Music Entertainment (SMEJ) y Sony Pictures Entertainment (SPE), filiales propiedad al 100% de Sony Group Corporation, han firmado un acuerdo definitivo para adquirir la totalidad de la participación de aproximadamente el 41% que la empresa canadiense WildBrain posee indirectamente en Peanuts Holdings.

Dado que Sony Music Entertainment (SMEJ) mantiene actualmente una participación de aproximadamente el 39% en Peanuts Holdings, tras el cierre de la transacción las filiales de Sony pasarán a poseer indirectamente el 80% de la firma propietaria de los personajes creados por Charles M. Schulz en 1950, mientras que la familia de Schulz seguirán siendo dueños del 20% restante.

Al mismo tiempo, la titularidad de los derechos de "Peanuts" y la gestión de su negocio seguirán a cargo de Peanuts Worldwide (PWW), una filial propiedad al 100% de Peanuts Holdings, suya gestión será asumida por SMEJ en colaboración con SPE.

"Desde 2018, SMEJ se enorgullece de formar parte de la alianza detrás de 'Peanuts', una icónica marca global de entretenimiento con 75 años de experiencia deleitando al público mundial", declaró Shunsuke Muramatsu, presidente y consejero delegado de SMEJ.