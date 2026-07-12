Agencias

El Parlamento de Israel fija las próximas elecciones generales para el 27 de octubre

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Jerusalén, 12 jul (EFE).- Israel celebrará elecciones legislativas el próximo 27 de octubre, la fecha límite fijada por ley, después de que el actual Parlamento complete el 17 de julio su mandato íntegro de cuatro años, informó este domingo la cámara en un comunicado.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Comisión de la Knéset (Parlamento), el diputado del partido derechista Likud Ofir Katz, durante el debate del proyecto de ley de financiación de partidos que incorpora una disposición que fija el inicio del receso electoral el próximo día 17.

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De cumplirse el calendario, serán las primeras elecciones convocadas en la fecha establecida por ley en Israel en cerca de 40 años y las primeras en las que un Gobierno completa su mandato en más de medio siglo. EFE

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