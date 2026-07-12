Sudáfrica informa de más de 53.000 inmigrantes inscritos para salir del país

Las autoridades sudafricanas han informado de que ya han tramitado la salida voluntaria del país de más de 53.000 ciudadanos extranjeros en medio de la ola xenófoba con persecuciones de inmigrantes.

La mayoría son malauíes, seguidos de zimbabuenses y mozambiqueños, ha explicado desde Pretoria la ministra de Justicia, Mmamoloko Kubayi, quien preside además el comité interministerial sobre inmigración, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

La nueva cifra es más del doble de los 25.000 que habían salido del país antes del 30 de junio, fecha límite puesta por los grupos xenófobos. Más de 20.000 fueron repatriados hasta el 1 de julio a través del centro de internamiento de Musina, en la frontera con Zimbabue.

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El Gobierno ha anunciado que destinará más recursos a la salida de inmigrantes después de que varios países vecinos rechazaran financiar los viajes de vuelta. Otros países como Nigeria, Uganda, Kenia o República del Congo han fletado aviones, ha explicado la ministra.

Kubayi ha anunciado el refuerzo de los autobuses para absorber las colas de gente que se concentra frente a los centros de repatriación por miedo a las razias de los grupos xenófobos. La ministra ha adveritdo en cualquier caso que la ley perseguirá a quienes realizan registros casa por casa en busca de inmigrantes.

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Un total de 205 casos penales han sido iniciados por intimidaciones, odio y conducta ilegal en los que han sido detenidas 350 personas. La Policía continúa investigando casos de grupos que realizan registros y controles de identidad.