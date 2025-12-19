Agencias

Macron aboga por que europeos y ucranianos encuentren en "semanas" el modo de retomar discusiones con Putin

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha abogado este viernes por que los europeos y ucranianos encuentren el marco que les permita "retomar las discusiones" con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en las próximas semanas para buscar el fin de la guerra.

"Creo que puede volverse útil hablar con Vladimir Putin. De todos modos, constato que hay gente que habla con Putin, así que creo que nosotros, europeos y ucranianos, tenemos interés en encontrar el marco para retomar esa discusión", ha razonado el presidente francés en una rueda de prensa en Bruselas, al término de una cumbre de líderes de la UE.

El mandatario galo ha avisado de que, de lo contrario, la situación es que los europeos y ucranianos hablan con terceros y que son estos quienes después hablan en tanto que negociadores únicos ante Putin.

En este contexto, ha insistido, si esos contactos no llevan a una paz "robusta", Europa y Ucrania deberán "en las próximas semanas encontrar las vías y medios" para que, con una "buena organización", haya una reasunción del "diálogo completo" con Rusia. Ese diálogo, ha concluido Macron, deberá llevarse a cabo con "total transparencia y asociación" con Ucrania.

