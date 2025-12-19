Agencias

La viuda de Charlie Kirk declara su apoyo a una posible candidatura de JD Vance a la Presidencia en 2028

La viuda del fallecido activista ultraconservador Charlie Kirk ha declarado su férreo apoyo a una posible candidatura del actual vicepresidente del país, JD Vance, a las elecciones presidenciales de 2028.

Erika Kirk se ha convertido desde el asesinato de su marido en una voz influyente en el partido Republicano y en el movimiento ideológico MAGA del presidente, Donald Trump.

Este pasado jueves por la noche, y ante miles de simpatizantes en el Centro de Convenciones de Phoenix (Arizona), Kirk instó a los asistentes a depositar su voto por Vance si finalmente decide presentarse a los comicios.

"Vamos a conseguir que el vicepresidente JD Vance, el amigo de mi marido, sea elegido", ha proclamado Kirk. Su marido, cabe recordar, era cofundador de Turning Point USA, una de las principales organizaciones de base del movimiento MAGA, con particular impacto entre los votantes más jóvenes.

EuropaPress

