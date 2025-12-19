La FIP y la UPF convocan un premio en recuerdo a la periodista Shirín abú Aklé, asesinada por Israel

De acuerdo a lo informado por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Unión de la Prensa Francófona (UPF), la inseguridad a la que se expone la labor periodística, especialmente para las mujeres, ha motivado la creación de un galardón anual que reconocerá a profesionales de la información que hayan demostrado valor y compromiso. El anuncio de la nueva distinción internacional coincide con el recuerdo a Shirín abú Aklé, periodista palestino-estadounidense de Al Yazira que murió tras recibir un disparo en la cabeza en 2022, durante una cobertura en el campo de refugiados de Yenín, Cisjordania, mientras estaba claramente identificada como periodista. El premio contará con una dotación económica de 5.000 euros y tiene como propósito resaltar los riesgos y desafíos que enfrentan las mujeres en el sector informativo.

Tal como detalló la FIP en un comunicado conjunto con la UPF, el reconocimiento llevará el nombre de Shirín abú Aklé y estará destinado a rendir homenaje a mujeres profesionales de los medios de comunicación que, al ejercer su función, ponen en riesgo su seguridad para reportar a la sociedad y seguir estándares elevados dentro del periodismo. Las asociaciones señalaron que la iniciativa busca también reafirmar el compromiso con la libertad de prensa y la protección de las mujeres periodistas, quienes enfrentan amenazas, acoso en plataformas digitales, violencia de género y ataques mortales durante el cumplimiento de su trabajo.

El medio informativo puntualizó que la mecánica de la convocatoria permite la postulación de candidatas a título personal o a través de la nominación por parte de medios de comunicación o terceros. La convocatoria se encuentra abierta a mujeres periodistas, fotógrafas y profesionales de video, sin restricción de nacionalidad o idioma, siempre que cuenten con una identificación profesional reconocida. El ganador o ganadora será seleccionado por un jurado independiente formado por representantes de la FIP, la UPF, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y tres periodistas de trayectoria reconocida.

Según consignó la FIP, la muerte de Shirín abú Aklé, quien portaba un chaleco antibalas y un casco al momento del disparo mortal, representa de forma emblemática los peligros que enfrenta el gremio periodístico. El comunicado enfatiza que la situación de inseguridad afecta de manera particular a mujeres periodistas, quienes sufren en mayor proporción amenazas y agresiones en la realización de sus labores. Las entidades convocantes resaltan la necesidad de visibilizar este deterioro en la seguridad y destacar a quienes muestran fortaleza y profesionalismo pese a estos riesgos.

El medio también subrayó que, mediante este premio, los organizadores buscan potenciar la visibilidad del valor femenino en los medios y llamar la atención sobre el contexto de violencia que afecta a las mujeres en el entorno periodístico a nivel global. Se pone de manifiesto el mandato de las organizaciones internacionales por reforzar las redes de protección y por ensalzar la labor de quienes defienden la información pública aun cuando exponen su vida durante la cobertura de sucesos.

La FIP y la UPF señalaron que continúan su labor para promover un espacio seguro y justo para las comunicadoras y que el premio aspira a convertirse en una referencia mundial, incentivando la búsqueda de mejores condiciones de trabajo y la defensa firme de los derechos del gremio periodístico en todas sus expresiones.