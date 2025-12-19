Agencias

La FIP y la UPF convocan un premio en recuerdo a la periodista Shirín abú Aklé, asesinada por Israel

Con un fondo de 5.000 euros, una nueva distinción internacional reconocerá cada año a una profesional de la información que haya demostrado valentía y compromiso, visibilizando los riesgos y desafíos que enfrentan las mujeres en este sector

Guardar

De acuerdo a lo informado por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Unión de la Prensa Francófona (UPF), la inseguridad a la que se expone la labor periodística, especialmente para las mujeres, ha motivado la creación de un galardón anual que reconocerá a profesionales de la información que hayan demostrado valor y compromiso. El anuncio de la nueva distinción internacional coincide con el recuerdo a Shirín abú Aklé, periodista palestino-estadounidense de Al Yazira que murió tras recibir un disparo en la cabeza en 2022, durante una cobertura en el campo de refugiados de Yenín, Cisjordania, mientras estaba claramente identificada como periodista. El premio contará con una dotación económica de 5.000 euros y tiene como propósito resaltar los riesgos y desafíos que enfrentan las mujeres en el sector informativo.

Tal como detalló la FIP en un comunicado conjunto con la UPF, el reconocimiento llevará el nombre de Shirín abú Aklé y estará destinado a rendir homenaje a mujeres profesionales de los medios de comunicación que, al ejercer su función, ponen en riesgo su seguridad para reportar a la sociedad y seguir estándares elevados dentro del periodismo. Las asociaciones señalaron que la iniciativa busca también reafirmar el compromiso con la libertad de prensa y la protección de las mujeres periodistas, quienes enfrentan amenazas, acoso en plataformas digitales, violencia de género y ataques mortales durante el cumplimiento de su trabajo.

El medio informativo puntualizó que la mecánica de la convocatoria permite la postulación de candidatas a título personal o a través de la nominación por parte de medios de comunicación o terceros. La convocatoria se encuentra abierta a mujeres periodistas, fotógrafas y profesionales de video, sin restricción de nacionalidad o idioma, siempre que cuenten con una identificación profesional reconocida. El ganador o ganadora será seleccionado por un jurado independiente formado por representantes de la FIP, la UPF, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y tres periodistas de trayectoria reconocida.

Según consignó la FIP, la muerte de Shirín abú Aklé, quien portaba un chaleco antibalas y un casco al momento del disparo mortal, representa de forma emblemática los peligros que enfrenta el gremio periodístico. El comunicado enfatiza que la situación de inseguridad afecta de manera particular a mujeres periodistas, quienes sufren en mayor proporción amenazas y agresiones en la realización de sus labores. Las entidades convocantes resaltan la necesidad de visibilizar este deterioro en la seguridad y destacar a quienes muestran fortaleza y profesionalismo pese a estos riesgos.

El medio también subrayó que, mediante este premio, los organizadores buscan potenciar la visibilidad del valor femenino en los medios y llamar la atención sobre el contexto de violencia que afecta a las mujeres en el entorno periodístico a nivel global. Se pone de manifiesto el mandato de las organizaciones internacionales por reforzar las redes de protección y por ensalzar la labor de quienes defienden la información pública aun cuando exponen su vida durante la cobertura de sucesos.

La FIP y la UPF señalaron que continúan su labor para promover un espacio seguro y justo para las comunicadoras y que el premio aspira a convertirse en una referencia mundial, incentivando la búsqueda de mejores condiciones de trabajo y la defensa firme de los derechos del gremio periodístico en todas sus expresiones.

Temas Relacionados

Premio periodísticoShirín abú AkléFederación Internacional de PeriodistasUnión de la Prensa FrancófonaAl YaziraYenínCisjordaniaMujeres periodistasLibertad de prensaUNESCOEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Irán tilda de "profunda aberración moral" las sanciones de EEUU contra dos jueces del TPI

El portavoz de Exteriores iraní denunció que la medida estadounidense favorece la impunidad, tras señalar que Washington intensifica la presión sobre quienes buscan responsabilizar a acusados de crímenes durante la ofensiva de Israel en Gaza

Irán tilda de "profunda aberración

El Senado de EEUU da luz verde al nuevo embajador de Trump para España, el empresario Benjamín León

El empresario de origen cubano fue confirmado para representar a Washington en Madrid tras un proceso de nueve meses, en medio de críticas a Pedro Sánchez por el gasto en defensa y elogios a la histórica alianza bilateral

El Senado de EEUU da

Las fuerzas de seguridad matan a cuatro atacantes tras un asalto contra una base en el norte de Pakistán

Un suicida lanzó un coche bomba contra instalaciones militares en Boya, Waziristán Norte; tras un intenso tiroteo, los agresores resultaron abatidos, mientras las autoridades atribuyen el hecho a la creciente amenaza de militantes vinculados a Tehrik-i-Taliban Pakistan

Las fuerzas de seguridad matan

Meloni ve "sentido común" en la decisión de la UE sobre los activos rusos tras la cumbre en Bruselas

La dirigente italiana aplaudió el pacto alcanzado entre los países europeos para entregar ayuda financiera urgente a Ucrania, destacó el consenso obtenido respecto al uso de fondos rusos congelados e insistió en la firme postura de su gobierno

Meloni ve "sentido común" en

Instagram limita a cinco el número de 'hashtags' que se podrán incluir por publicación

La plataforma propiedad de Meta inicia un cambio para mejorar la experiencia online, restringiendo el uso de etiquetas en cada post y recomendando priorizar la calidad, según lo confirmado por su responsable, Adam Mosseri

Instagram limita a cinco el