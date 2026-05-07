Dos personas que estuvieron en el crucero MV Hondius se autoaíslan en el Reino Unido

Londres, 7 may (EFE).- Dos británicos que regresaron al Reino Unido tras estar a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote letal de hantavirus, se han autoaislado, pero ninguno presenta síntomas de infección, según ha revelado la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA, por sus siglas en inglés).

Los dos dejaron el crucero a finales del pasado abril en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, y volaron hacia el Reino Unido desde Johannesburgo, según la UKHSA, que ha indicado que estas dos personas se pusieron en contacto con las autoridades sanitarias británicas en cuanto se enteraron del brote en el MV Hondius.

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Tres personas que viajaban en el crucero fallecieron después de que la embarcación partiera hace un mes de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina.

Mientras tanto, un británico de 56 años se encuentra estable tras ser evacuado del barco el miércoles con otras dos personas hacia Países Bajos con el fin de recibir tratamiento, de acuerdo con Oceanwide Expeditions.

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El director científico de la UKHSA, Robin May, declaró este jueves a BBC Breakfast que, según tenía entendido, el británico "está bien".

"Estará bajo observación durante un tiempo. Me alegra mucho que ya esté hospitalizado y recibiendo el tratamiento que necesita", afirmó May.

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Según Oceanwide Expeditions, unas 150 personas permanecen a bordo del crucero bajo estrictas medidas de precaución, entre ellas 19 pasajeros y cuatro tripulantes de nacionalidad británica.

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, informó el miércoles que estaba en "contacto estrecho" con los Gobiernos de España, Países Bajos y otros países para "facilitar" las evacuaciones médicas y la repatriación segura de sus ciudadanos del crucero MV Hondius.

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Se espera que el barco, que tenía como destino Cabo Verde, llegue el sábado al puerto de Granadilla de Abona, en la isla canaria de Tenerife. EFE