FedEx gana 816,3 millones de euros en el segundo trimestre fiscal, un 29% más, y ajusta previsiones

El grupo FedEx anunció la próxima escisión de su división de transporte de mercancías, que pasará a operar como una entidad independiente a partir del 1 de junio y comenzará a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo FDXF. Según informó el medio, esta decisión estratégica forma parte de un proceso de transformación interna que la compañía estadounidense ha impulsado en medio de un entorno externo complejo. Este movimiento coincide con la publicación de resultados financieros récord y la actualización de sus previsiones para el ejercicio 2026.

El medio detalló que FedEx obtuvo un beneficio neto de 956 millones de dólares (816,3 millones de euros) en el segundo trimestre de su año fiscal 2026, que finalizó en noviembre. Este resultado implica un incremento interanual del 29%, atribuible, según la propia compañía, a la ejecución exitosa de su plan de expansión y a la optimización de su estructura operativa. Los ingresos durante el trimestre alcanzaron 23.469 millones de dólares (20.039 millones de euros), lo que representa un avance del 6,8% respecto al mismo período del ejercicio anterior.

De acuerdo con la publicación, la mayor parte de los ingresos procedieron de la división Express, con una contribución de 20.433 millones de dólares (17.446 millones de euros), cifra que supone un aumento del 8,4%. Por su parte, la división de mercancías reportó ingresos de 2.139 millones de dólares (1.826 millones de euros), enfrentando un descenso del 1,7%. Otras fuentes menores de ingresos aportaron 897 millones de dólares (765,9 millones de euros).

En términos de costes, el grupo estadounidense destinó 22.091 millones de dólares (18.862 millones de euros) a gastos operativos en el trimestre, lo que supone un incremento del 5,6%. Estos gastos engloban salarios, transporte, alquileres, combustibles y otros conceptos vinculados a la operativa de la empresa.

El acumulado semestral muestra que la multinacional logró entre junio y noviembre unas ganancias de 1.780 millones de dólares (1.520 millones de euros), además de ingresos totales equivalentes a 45.713 millones de dólares (39.031 millones de euros), avances interanuales del 16% y del 5%, respectivamente.

Raj Subramaniam, presidente y consejero delegado de FedEx, afirmó a través del medio: “FedEx ha obtenido unos resultados excepcionales en el segundo trimestre, ya que hemos ejecutado con éxito nuestra estrategia de crecimiento y hemos avanzado en la transformación de nuestra red, al tiempo que hemos sabido sortear un entorno externo muy difícil”. La gestión de la empresa también destacó que cerca de 276 millones de dólares (235,7 millones de euros) fueron destinados a recompras de acciones durante el trimestre analizado. Hasta el 30 de noviembre, FedEx mantenía autorización para destinar 1.300 millones de dólares (1.110 millones de euros) adicionales a este mismo fin.

La escisión de la rama de transporte responde, según reportó el medio, al interés de la compañía por reforzar la eficiencia en cada segmento de su negocio y favorecer la especialización operativa. La nueva sociedad cotizará en el principal mercado estadounidense bajo el identificador FDXF, sumando mayor visibilidad financiera a esta división.

FedEx también actualizó sus previsiones para el conjunto del ejercicio 2026, anticipando que sus ingresos crecerán entre un 5% y un 6%, un rango revisado al alza en el límite inferior respecto a las proyecciones previas. Además, la firma confirmó que espera ahorrar costes de manera permanente por un total de 1.000 millones de dólares (853,8 millones de euros), vinculado a la implementación de su plan estratégico.

El medio señaló que estos resultados y decisiones refuerzan la apuesta de la multinacional por la reingeniería de su modelo productivo y financiero, en respuesta tanto a retos del mercado global como a nuevas oportunidades de crecimiento.