España inicia su 39ª Campaña de Investigación Antártica con 28 proyectos científicos

España inicia su 39ª Campaña de Investigación Antártica, coordinada por el Comité Polar Español (CPE) con 28 proyectos científicos. El objetivo de la campaña antártica española es la investigación científica durante la cual se desarrollarán 15 proyectos aprobados por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), TRES series históricas y distintos proyectos científicos de otros países a los que se prestará apoyo en las instalaciones.

Para que estas las actividades científicas se desarrollen en condiciones de seguridad, se cuenta con los servicios de vigilancia volcánica, del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y de predicción meteorológica a cargo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). También se desarrollará un proyecto de oportunidad para hacer pruebas con el sistema de posicionamiento Galileo, del Ministerio de Defensa (IHM-DGAM-INTA).

El MICIU financia la mayoría de los proyectos científicos y la operación de construcción y mantenimiento de las infraestructuras para la investigación en la Antártida, el buque de investigación oceanográfica 'Hespérides', y las Bases Antárticas Españolas (BAE) 'Gabriel de Castilla' y 'Juan Carlos I'.

En total, participarán cerca de 200 personas en esta campaña, entre los que se encuentran científicos de distintas universidades y centros de investigación y personal técnico y de apoyo logístico.

Las actividades a desarrollar se distribuyen en grandes agrupaciones disciplinares, en proyectos de Ciencias de la Tierra (41%), Ciencias de la Vida (27%), Ciencias Físicas (23%) y los servicios (9%), aunque son proyectos multi y pluridisciplinares y algunos en la frontera del conocimiento.

Entre ellos, destaca el proyecto 'Meridian', que va a profundizar en el estudio de la microbiota del suelo y su papel en los ecosistemas polares frente al cambio climático para contribuir así a generar conocimiento científico que permita anticipar los impactos del calentamiento global en una de las zonas más vulnerables del planeta.

En concreto, busca estudiar cómo las perturbaciones ambientales, como el aumento de temperatura y los cambios en la humedad del suelo, afectan a los microorganismos que habitan en estos ecosistemas extremos. La Antártida, por su sensibilidad climática y su papel en el equilibrio global, constituye un lugar privilegiado para estudiar los efectos del cambio climático.

También el proyecto 'Polar-Melt', que tiene el objetivo de explorar el potencial de arroyos alimentados por el deshielo, como corredores ecológicos que faciliten la conectividad, la dispersión de organismos y el flujo de nutrientes entre los glaciares y los hábitats acuáticos y terrestres situados aguas abajo, en ambas regiones polares. Por ello, los resultados obtenidos en esta campaña se compararán con aproximaciones similares a realizar en zonas árticas, con el fin de identificar patrones comunes para ambos hemisferios.

Esta investigación ofrecerá el primer análisis integral, multiescalar y exhaustivo de la diversidad y conectividad asociada al desarrollo de arroyos alimentados por el deshielo en las Regiones Polares, un conocimiento clave ante su previsible expansión global por el cambio climático.

Según ha informado el Ministerio de Ciencia y Universidades, debido a la importancia científica y social de esta temática, durante esta expedición se va a elaborar material divulgativo audiovisual con el objetivo no solo de dar a conocer las dinámicas de estos arroyos y los efectos que sobre estos ecosistemas se vayan desvelando, sino también experimentarlos y sentirlos.

En esta campaña se prestará apoyo a siete proyectos de investigación de otros países como Alemania, China, EE.UU., Italia y Portugal.

CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA ESPAÑOLA

La Campaña de Investigación Antártica Española constituye un modelo de cooperación entre diferentes instituciones públicas al servicio de la I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. A través del Comité Polar Español, se coordinan las actividades que los diferentes organismos desarrollan durante las campañas.

Las entidades participantes en estas actividades son la Unidad de Tecnología Marina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que gestiona la BAE 'Juan Carlos I' en la Isla Livingston y es responsable de la coordinación logística de la campaña, el Ejército de Tierra, que gestiona la BAE 'Gabriel de Castilla' en la Isla Decepción y la Armada Española, que opera el BIO 'Hespérides'.