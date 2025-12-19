Agencias

El expresidente Arce critica desde la cárcel las medidas económicas del Gobierno de Paz en Bolivia

El expresidente de Bolivia Luis Arce, encarcelado desde hace casi una semana después de que la Justicia decretara cinco meses de prisión preventiva en su contra por un delito de corrupción, ha criticado desde la cárcel las medidas económicas impulsadas por el Gobierno del actual mandatario, Rodrigo Paz, y ha alertado de que estas suponen un "castigo para el pueblo".

En una carta manuscrita difundida a través de redes sociales, el mandatario boliviano ha arremetido contra la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, una decisión que ha tildado de "crimen" contra la población y las "familias más humildes del país", que sufrirán "un fuerte impacto".

Asimismo, ha lamentado que esto suponga una "fuerte subida de los precios" del combustible, tanto en áreas rurales como urbanas, por lo que "castiga directamente a los trabajadores asalariados y no asalariados". "Es un crimen contra el pueblo trabajador (...) que desde ahora se enfrenta una brutal subida de precios", recoge la misiva.

Además, ha cuestionado que el Gobierno haya optado por una eliminación inmediata de la subvención a los combustibles y ha afirmado que la medida "pudo haberse hecho de diferente manera" para que tuviera un "menor impacto social y mediante mecanismos de consulta democrática".

Es por ello que ha indicado que una decisión de tal magnitud "debió someterse a referéndum" o, al menos, a un "amplio debate parlamentario y social". Las políticas económicas del actual Gobierno "repercutirán directamente en los precios al consumidor, derivando en un aumento drástico de la tasa de inflación", ha sostenido.

Arce ha cuestionado, a su vez, las medidas de compensación anunciadas por el Ejecutivo, al considerar que "son insuficientes frente al alza del precio de los combustibles".

