Meta facilita la edición de música y sonido con su nuevo modelo SAM Audio

El proceso para filtrar el ruido del tráfico en grabaciones al aire libre o eliminar el ladrido de un perro en un pódcast se ha simplificado gracias a un nuevo avance presentado por Meta, según reportó el medio. La empresa dirigida por Mark Zuckerberg introdujo su herramienta SAM Audio, que pertenece a la línea Segment Anything Playground. Esta innovación posibilita separar y aislar sonidos específicos dentro de mezclas de audio complejas, a partir de indicaciones de texto, pautas visuales o señalando lapsos de tiempo, acercando la edición avanzada de sonido a usuarios sin experiencia técnica.

De acuerdo con la información publicada por Meta, SAM Audio se presenta como el primer modelo de inteligencia artificial capaz de segmentar sonido utilizando señales muy diversas. La compañía detalló que basta con escribir instrucciones como “voz cantando” o “perro ladrando” para extraer ese audio de una grabación, o incluso clicar sobre la figura de una persona u objeto que emita sonido en el vídeo para aislar su pista sonora. Esta capacidad resulta útil para quienes trabajan en música, pódcasts, televisión, cine, investigación científica o en tareas de accesibilidad, señaló el medio.

El medio indicó que la familia Segment Anything Playground estaba enfocada inicialmente en la segmentación y análisis de imágenes. Con la llegada de SAM Audio, Meta amplió estos recursos al campo del audio, permitiendo a los usuarios manipular grabaciones de manera intuitiva, tanto para aislar instrumentos como voces en espectáculos musicales grabados, o marcar fragmentos determinados de un archivo multimedia para editar solamente el segmento deseado. Estas operaciones pueden realizarse de modo independiente o combinando las características, proporcionando un control detallado del proceso de edición sonora.

Meta enfatizó en su comunicado que la herramienta se diseñó para sustituir al conjunto de aplicaciones separadas que habitualmente se requieren para abordar distintos casos de uso en edición de audio. SAM Audio, además, se adapta a la manera en que las personas perciben el sonido, contribuyendo a un procesamiento más natural y a un manejo optimizado de mezclas complejas, según recogió el medio.

La disponibilidad de SAM Audio ya se encuentra activa para usuarios que deseen probar la función, quienes pueden acceder a ella gratuitamente desde el Segment Anything Playground, o bien descargar la herramienta, según informó la empresa. Esta iniciativa responde al objetivo de Meta de democratizar la edición de sonido y reducir las barreras técnicas tanto para profesionales como para quienes apenas comienzan, detalló el informe.

A través de su enfoque en la facilidad de uso y la adaptabilidad, SAM Audio busca transformar el ámbito del procesamiento digital de sonido. Meta remarcó que uno de los objetivos principales es ofrecer resultados de calidad profesional sin los conocimientos avanzados ni el equipamiento especializado que solían ser obligatorios, permitiendo a diversos usuarios acceder a tecnologías de edición sonora más avanzadas.