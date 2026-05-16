El ministro de Exteriores de Vietnam se reúne en Corea del Norte con asesor clave de Kim

Seúl, 16 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, mantuvo un encuentro este viernes en Pionyang con Jo Yong-won, miembro del Presidium del Politburó del partido único de Corea del Norte y considerado uno de los asesores clave del líder norcoreano, Kim Jong-un, reveló este sábado la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

"El camarada Jo Yong-won tuvo una conversación con el camarada Le Hoai Trung en un ambiente agradable", detalló la agencia, sin dar más detalles sobre el contenido de la charla.

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En el encuentro participaron también el viceministro de Exteriores norcoreano, Pak Sang-gil, y el embajador vietnamita en Corea del Norte, Le Ba Vinh.

El ministro vietnamita llegó a Pionyang el martes como enviado especial del presidente de Vietnam, To Lam, y mantuvo una reunión con su homóloga norcoreana, Choe Son-hui, el miércoles, detalló por su parte la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

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La visita se produce en pleno acercamiento entre ambos países asiáticos, después de que Lam viajara a Corea del Norte el pasado octubre para reunirse con Kim, en la que fue la primera visita de un líder vietnamita a Pionyang en casi 20 años.

Los dos países comunistas establecieron relaciones diplomáticas en 1950, cuando Corea del Norte se convirtió en el tercer país (tras China y la Unión Soviética) en reconocer a Vietnam del Norte. EFE

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