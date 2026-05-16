94-115. Los Pistons llevan a los Cavs al séptimo partido

Chicago (EE.UU.), 15 may (EFE).- Los Detroit Pistons asaltaron este viernes la Rocket Arena de Cleveland y, sin margen de error, triunfaron 115-94 contra los Cavaliers para llevar las semifinales del Este al séptimo y decisivo partido, fijado este domingo en Detroit.

Los Pistons tiraron por encima del 50 % de acierto impulsados por 21 puntos de Cade Cunningham, uno de los seis jugadores de Detroit que acabaron con dobles dígitos en anotación, en una noche en la que los Cavs desperdiciaron su primera 'bola de partido' para acceder a las finales del Este.

PUBLICIDAD

Detroit sentenció a los Cavs con una segunda mitad acabada 61-43 y superó a sus rivales en prácticamente todas las facetas del juego. Más acertados con el tiro, contundentes con el triple (16 de 36), más agresivos en el rebote y también dominantes con su banquillo, que aportó 48 puntos por los 19 de Cleveland.

El pívot Jalen Duren dio el susto en el tercer cuarto cuando sufrió un esguince de tobillo, pero pudo seguir y firmó quince puntos y diez rebotes. Desde el banquillo, Paul Reed aportó 17 puntos y Duncan Robinson, catorce.

PUBLICIDAD

En los Cavs, el máximo anotador fue James Harden, con 23 puntos, a los que agregó siete rebotes, cuatro asistencias y cuatro robos. Donovan Mitchell anotó 18 puntos, al igual que Evan Mobley, mientras que Jarrett Allen no pasó de 13 puntos.

Los Pistons volvieron a rendir con la espalda contra la pared, como lo habían hecho en la primera ronda contra los Orlando Magic, cuando se repusieron de un 1-3.

PUBLICIDAD

La franquicia dirigida por JB Bickerstaff venía de una traumática derrota en casa en la prórroga contra los Cavs, pero supo sacar su mejor versión competitiva en la Rocket Arena de Cleveland.

Los Pistons, un equipo que ganó sesenta partidos en la temporada regular, su mejor resultado en veinte años, tendrán por segunda ronda consecutiva la oportunidad de sellar el pase de ronda ante su propio público.

PUBLICIDAD

El premio para el ganador serán unas finales de la Conferencia Este contra los New York Knicks, que arrollaron 4-0 a los Philadelphia 76ers y que llevan ya cinco días sin saltar a la pista.

Los Pistons estuvieron arriba por tres puntos al descanso, pero los Cavs llegaron con viento a favor, tras reducir una desventaja que alcanzó los doce puntos.

PUBLICIDAD

Pero en el tercer período los Pistons volvieron a poner tierra de por medio, gracias a un parcial final de 10-2 que les dio ventaja 84-70.

A los Cavs les faltó brillantez y pese al buen trabajo en el rebote ofensivo, su poca efectividad acabó con sus esperanzas de remontada.

PUBLICIDAD

Los Pistons, que ganaron los cuatro partidos disputados este año con la espalda contra la pared en 'playoffs', pisaron el acelerador y dispararon su renta hasta las 22 unidades, para enviar la serie al séptimo y decisivo encuentro.

Las finales de Conferencia arrancarán la próxima semana, mientras que las Finales se disputarán a partir del 3 de junio.

PUBLICIDAD