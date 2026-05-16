El Consejo de Seguridad condena los últimos ataques en Malí y reclama llevar ante la justicia a sus responsables

El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado este viernes "en los términos más enérgicos" la oleada de ataques perpetrados en Malí desde finales del pasado mes de abril, una ofensiva atribuida a grupos yihadistas y facciones separatistas tuareg que ha dejado decenas de muertos y heridos en distintos puntos del país, incluida la capital Bamako.

Los miembros de este organismo han denunciado en un comunicado los "atroces y cobardes atentados terroristas" cometidos tanto el 25 de abril como en los días posteriores, entre ellos los registrados el seis de mayo, y ha trasladado sus condolencias a los allegados de las víctimas, así como al pueblo y a las autoridades malienses. Asimismo, han deseado una "pronta y completa recuperación" a los heridos.

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El Consejo de Seguridad ha reiterado además que "el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales", al tiempo que ha reclamado que los responsables de los ataques rindan cuentas ante la Justicia.

En este sentido, los miembros del órgano de la ONU han subrayado "la necesidad de exigir responsabilidades a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores" de los atentados y han pedido a todos los Estados que cooperen activamente con las autoridades malienses conforme al Derecho Internacional y a las resoluciones vigentes de la organización.

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Esta declaración llega después de que el país africano sufriera a finales de abril una ofensiva coordinada de grupos armados islamistas y movimientos tuareg separatistas contra Bamako y otras zonas del territorio nacional, en una de las mayores escaladas de violencia de los últimos años.

Tras los ataques, el primer ministro maliense denunció un intento de "tomar el poder por la fuerza", mientras las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en la capital, así como en varios enclaves estratégicos del país.

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La crisis se agravó días después con la muerte del ministro de Defensa en el marco de la ofensiva, lo que llevó al líder de la junta militar, Assimi Goita, a asumir temporalmente las funciones de esta cartera en pleno deterioro de la situación de seguridad del país.

Así las cosas, Naciones Unidas reclamó ya a comienzos de mayo a las autoridades de Malí que investigasen "todos los actos de violencia" registrados desde el inicio de la ofensiva, incluidas las denuncias sobre abusos cometidos durante las operaciones militares y los enfrentamientos con grupos armados.

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El Consejo de Seguridad ha insistido ahora en que "cualquier acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su motivación", y ha insistido en la obligación d los Estados de combatir estas amenazas "por todos los medios", en línea con la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario.