Lula se resigna y da por hecho que no habrá acuerdo entre la UE y Mercosur: "Tampoco puedo hacer nada"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, parece haberse resignado y ha dado por hecho este jueves que el sábado no se firmará el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al tiempo que ha lamentado que el bloqueo ejercido por Francia e Italia sobre un convenio que beneficia más a los países europeos.

Lula ha estado haciendo todo lo posible para que el acuerdo saliera adelante durante este año, aprovechando que ostenta la presidencia 'pro tempore' de Mercosur. "Si no es posible ahora porque no está listo, tampoco puedo hacer nada", ha dicho desde el Palacio del Planalto.

"Vamos a esperar a mañana, la esperanza es lo último que se pierde", ha concedido no obstante el presidente brasileño en una rueda de prensa en la que ha destacado que el acuerdo "es extremadamente importante del punto vista político".

"Es un acuerdo que incluye a 722 millones de seres humanos, 22 billones de dólares, es un acuerdo que da una respuesta de supervivencia, una oportunidad para mantener vivo el multilateralismo (...) Por eso es importante", ha defendido Lula, que ha asegurado el bloque sudamericano ha hecho muchas más concesiones.

Así, ha explicado que siempre supo que el presidente francés, Emmanuel Macron, era el principal escollo para sacar adelante este acuerdo --"llegué a hablar con su esposa para que le abriera el corazón", ha contado--, siendo la "novedad" ver cómo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tampoco estaba por la labor.

Lula ha remarcado que aún no teniendo "mucho que perder" con respecto a la agricultura y ganadería brasileñas, "los franceses tienen derecho a elegir lo que consideren mejor para ellos" y que se "sorprendió" con la postura de Meloni, quien le aseguró, según ha contado, que podría convencer a los agricultores italianos.

El Parlamento Europeo aprobó este martes una medidas para proteger al sector agropecuario. El texto deberá ser refrendado por el Consejo Europeo, que se reunirá este jueves y viernes, y votado esta misma semana, por lo que podría estar listo para su firma en la cumbre del Mercosur que se celebrará en Paraná este sábado.

