La Policía de Australia detiene a siete personas en Sídney por sospechas de "un plan sobre un acto violento"

La Policía de Australia ha detenido este jueves a siete personas en la ciudad de Sídney como sospechosos de "planificar un acto violento", apenas unos días después del ataque perpetrado contra una fiesta judía en la playa de Bondi, que se saldó con la muerte de al menos 15 personas.

La Policía de Nueva Gales del Sur ha indicado en un comunicado en un comunicado que la operación ha tenido lugar en la calle George, donde "agentes de operaciones tácticas respondieron a informaciones recibidas que apuntaban a que posiblemente se estaba planificando un acto violento".

"La Policía ha interceptado dos vehículos como parte de la investigación. Mientras continúan las pesquisas, siete hombres colaboran con la Policía", ha manifestado, si bien ha reseñado que "por ahora no se ha identificado conexión alguna con la investigación en marcha en torno al ataque terrorista en Bondi".

La playa de Bondi en parte escenario de una celebración de la festividad judía de la Janucá, que dio comienzo el domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento cuando tuvo lugar el ataque, que se saldó además con más de 40 heridos de diversa consideración.

El ataque fue perpetrado por al menos dos asaltantes, un padre, fallecido, y su hijo, de 24 años, detenido y en estado crítico, en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a la citada celebración.

