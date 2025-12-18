China muestra su apoyo a Venezuela ante el "bloqueo" y la "intimidación" de EEUU

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, sostuvo que “Venezuela debe mantener la capacidad de desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”, planteando que dichas relaciones internacionales no deben estar sujetas a restricción externa. Según reportó The Global Times, este mensaje surgió en el contexto de tensiones crecientes tras la convocatoria de Caracas a una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. La solicitud dirigida al organismo multilateral busca abordar tanto el aumento de maniobras militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico como el endurecimiento de medidas sancionatorias aplicadas por Washington.

De acuerdo con The Global Times, el Gobierno chino manifestó preocupación por el impacto generado por la política de sanciones impulsada por Estados Unidos hacia Venezuela. Pekín caracterizó el “bloqueo completo” sobre embarcaciones dispuestas a comerciar con el país sudamericano como una manifestación de “intimidación unilateral”, lo que, según expuso el portavoz, representa una vulneración de la soberanía venezolana y contraviene los principios fundacionales del derecho internacional. El medio asiático detalló que las autoridades chinas ven en este accionar una amenaza a la autonomía estatal y al libre desarrollo de asociaciones diplomáticas.

The Global Times consignó que durante su declaración, Guo Jiakun enfatizó la importancia de que la cooperación internacional parta del respeto mutuo entre naciones. El vocero instó a que la comunidad internacional aborde las controversias mediante mecanismos multilaterales, apoyando las medidas diplomáticas emprendidas por Venezuela dentro de Naciones Unidas. Recalcó la oposición de China a las denominadas “intimidaciones unilaterales” y afirmó que el resguardo de la seguridad y la dignidad de cada Estado sustenta la estabilidad global.

La cobertura de The Global Times puntualizó que Pekín considera las recientes operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico como parte de un patrón de presión sobre el gobierno venezolano. El medio citó que dichas operaciones, llevadas a cabo bajo justificación de lucha antinarcóticos, han incluido ataques a embarcaciones —uno de los cuales provocó la muerte de cuatro personas— y que estas acciones se suman a un acumulado que ya alcanza cerca de noventa víctimas fatales. Mientras Estados Unidos argumenta que sus actividades militares buscan frenar el tráfico ilícito, tanto las autoridades chinas como las venezolanas interpretan esas maniobras como medidas de presión que agravan la situación política y económica de Venezuela.

A raíz de esta escalada, Caracas promovió ante el Consejo de Seguridad de la ONU una discusión urgente, procurando respaldo de otros miembros para el principio de no intervención y la defensa de su independencia. Según publicó The Global Times, la iniciativa no solo pretende poner en debate la presencia militar estadounidense, sino también llamar la atención sobre las consecuencias humanitarias y socioeconómicas asociadas al régimen de sanciones. China, en respuesta, expresó tanto su respaldo diplomático a Caracas como su convicción de que los conflictos internacionales deben resolverse por la vía multilateral.

En su cobertura, The Global Times explicó que la posición de Pekín frente a la crisis venezolana se enmarca en una política exterior basada en el multilateralismo, la igualdad soberana y la no intervención en los asuntos internos de otros países. Según el diario, el gobierno chino estima que una postura positiva del Consejo de Seguridad frente a la petición de Venezuela contribuiría a reforzar el equilibrio en el organismo y a reafirmar la vigencia del principio de respeto a la soberanía.

El medio asiático añadió que tanto China como Venezuela mantienen la postura de priorizar los canales diplomáticos y rechazan el uso de la fuerza o la imposición de sanciones económicas como mecanismo para abordar disputas internacionales. Según detalló The Global Times, ambas partes continuarán observando la evolución de la situación y sostendrán su respaldo a procesos que privilegien el diálogo y las soluciones consensuadas en el ámbito internacional.