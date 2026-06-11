Musk será más rico que el 46 % más pobre de la población mundial con la OPI de SpaceX

Nueva York, 11 jun (EFE).- El magnate Elon Musk será más rico que el 46 % más pobre de la población mundial -unas 3.800 millones de personas- con la salida a bolsa de su empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX, según un análisis de la ONG Oxfam publicado este jueves.

Se espera que la fortuna personal de Musk, propietario también de la red social X, supere el billón de dólares con la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX, lo que lo convertiría en el primer billonario del mundo.

"Una concentración de riqueza tan extrema es sintomática de décadas de políticas favorables a los multimillonarios que les han permitido escribir las reglas económicas a su favor", señaló Oxfam en un comunicado.

Nabil Ahmed, director sénior de justicia económica de Oxfam América, aseguró que el ascenso del magnate a la categoría de billonario "marca un nuevo hito de la oligarquía y un día negro para la democracia".

"Musk será un billonario respaldado por el Gobierno cuya fortuna se ha visto impulsada por una era de políticas públicas regresivas", subrayó.

Así, anotó que un billón de dólares "en manos de un solo hombre" es incompatible con la idea de "una economía asequible y una democracia sana", ya que "la desigualdad económica engendra desigualdad política".

En su informe, Oxfam destacó que si se aplicara un impuesto del 10 % sobre la prevista fortuna billonaria de Musk se podría acabar con la pobreza extrema mundial durante un año, lo que supondría sacar a más de 800 millones de personas de esta situación.

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Además, señaló que si Musk gastara 1 millón de dólares al día tardaría 2.740 años en gastar 1 billón de dólares, y que, incluso donando 100 dólares a cada persona del planeta, seguiría siendo uno de los diez multimillonarios más ricos del mundo.

La organización recuerda que gran parte de la fortuna de Musk no solo se basa en el apoyo gubernamental que el empresario recibió en el pasado, sino en que, durante su paso por la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, "habría aprovechado para proteger y aumentar" dicho patrimonio.

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En este sentido, subrayó que SpaceX obtiene una quinta parte de sus ingresos del Gobierno federal y que su salida a bolsa "llenará los bolsillos" de funcionarios de la Administración del republicano, así como de empresas de capital de riesgo, personas con conexiones políticas y altos ejecutivos de la compañía.

Está previsto que SpaceX protagonice mañana viernes la mayor salida a bolsa de la historia, superando el récord establecido por la petrolera saudí Aramco en 2019.

Con esta operación, su valor de mercado se situará en torno a 1,77 billones de dólares, lo que la colocaría entre las diez mayores cotizadas del mundo.