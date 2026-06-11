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Unas 40.000 personas arroparán a León XIV este jueves en el estadio de Gran Canaria

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El Papa León XIV, que estará este jueves, 11 de junio, en la isla de Gran Canaria, llegará al Estadio de Gran Canaria, en el que le esperarán unas 40.000 personas, sobre las 18.15 horas y en papamóvil, con el himno de Canarias sonando.

Así comenzará la antesala de la eucaristía diocesana, en la que también sonará el himno Sombras del Nublo y el de Alza la Mirada-Video. Además, en el altar estarán las imágenes del Santo Cristo de Telde y la Virgen del Pino de Teror.

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En materia de seguridad, la Policía Nacional ha previsto un "complejo de diferentes escenarios", empleando prácticamente "la totalidad de los efectivos de unidad de intervención", que posiblemente dijo serán "unos 15 grupos más o menos operativos", según se ha expuesto durante la presentación del dispositivo.

A lo que se suma el despliegue de todas las capacidades de otras áreas funcionales, tales como son drones, antidrones y unidades especiales que van a trabajar y que ya están en la zona "para garantizar la seguridad, sobre todo, el acceso y el desalojo de todas las personas que van a ir" al estadio.

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