León XIV afronta este jueves su última etapa de su viaje por España, centrada en la realidad migratoria

El Papa León XIV inicia este jueves 11 de junio la última etapa de su viaje por España y, tras su paso por Madrid y Barcelona, recalará este jueves y viernes a Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, con actos centrados principalmente en la realidad migratoria. Esta visita convierte a las Islas Canarias en destino papal por primera vez en la historia.

Así, este jueves partirá desde el aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a las 08.30 horas, para continuar su viaje hacia Las Palmas de Gran Canaria, donde está prevista su llegada a la base aérea de Gando a las 10.50 horas (11.50 hora peninsular).

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De este modo, recupera la visita soñada por su antecesor, el Papa Francisco, que deseaba acudir a las islas para volver a poner el foco de la agenda mundial sobre las realidades del fenómeno migratorio.

En este sentido, aunque Francisco recibió numerosas invitaciones a lo largo de sus 12 años de pontificado, finalmente no visitó España. Aunque en 2024 expresó su deseo de viajar a Canarias ante la crisis migratoria, no pudo cumplirlo pues falleció el 21 de abril de 2025.

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León XIV retoma de este modo el deseo de Bergoglio y suma a su recorrido por España el archipiélago canario. El primer discurso de Robert Prevost tendrá lugar en un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, previsto a las 11.40 horas (12.40 hora peninsular).

Allí, escuchará el testimonio de cuatro migrantes de África y Latinoamérica, y se reunirá con voluntarios y entidades vinculadas a la atención humanitaria. Además, realizará una ofrenda floral, donde también estará presente Pedro Sánchez.

Posteriormente, a las 13.30 horas (14.30 hora peninsular), León XIV se desplazará a la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, para reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de las islas. En este encuentro dirigirá un nuevo mensaje a la comunidad eclesial canaria.

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Ya por la tarde, a las 18.30 horas (19.30 hora peninsular) el Papa presidirá una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, donde se espera la asistencia de hasta 60.000 fieles procedentes de todo el archipiélago.

Este 11 de junio será el penúltimo día del Papa en España, que comenzó este pasado 6 de junio su viaje, en el que ha tenido una apretada agenda, con una treintena de actos a lo largo de su visita.

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