Bitpanda reafirma su presencia en Latinoamérica mediante un acuerdo con Banco BS2

Bitpanda Technology Solutions (BTS) ha cerrado un acuerdo con Banco BS2, su primer socio de banca en Latinoamérica, después de su expansión en la región el pasado mes de octubre, según ha informado la compañía en un comunicado.

De esta manera, BS2 integrará la infraestructura institucional de activos digitales de Bitpanda a través de Fusion, su plataforma de negociación y liquidez.

El acuerdo también permite explorar otros componentes de infraestructura, como soluciones para la custodia segura de activos digitales y tecnologías vinculadas a la tokenización de activos.

Esta colaboración se produce después de la aprobación por parte del Banco Central de Brasil de un nuevo marco regulatorio sobre criptoactivos, que establece normas operativas y requisitos de supervisión para las instituciones financieras.

"La visión de Banco BS2 para la economía de los activos digitales encaja perfectamente con lo que nuestra infraestructura permite", señaló el director global de Bitpanda Technology Solutions, Nadeem Ladki.

La alianza tiene lugar dos meses después del acuerdo firmado con Onda Finance en Brasil, reforzando así su presencia en Latinoamérica.

