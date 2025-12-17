Reino Unido apunta a "avances tácticos graduales" de las tropas rusas en el sur de Kupiansk

En su recorrido reciente por el noreste de Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski se acercó a zonas urbanas de Kupiansk que permanecen en disputa, deteniéndose a menos de 500 metros de sectores bajo conflicto y a unos dos kilómetros de la línea de contacto con las fuerzas rusas. Esta visita, ocurrida mientras continuaban enfrentamientos en la ciudad y alrededores, coincidió con un contexto donde los servicios de inteligencia del Reino Unido señalaron la existencia de avances rusos y una dinámica constante de combate en ese enclave estratégico, según reportó el Ministerio de Defensa británico.

De acuerdo con la información publicada por medios británicos y el comunicado del Ministerio de Defensa del Reino Unido, se han detectado avances graduales de las tropas rusas en los suburbios al sur de Kupiansk. Las fuerzas rusas sostienen incursiones diarias así como intentos de infiltración desde el norte, utilizando el río Oskil, cuyo curso atraviesa de norte a sur el área oriental de la ciudad. Analistas consultados por esos medios apuntan a que el Oskil cumple un papel relevante como corredor de operaciones militares destinadas a presionar y hostigar las posiciones defensivas ucranianas.

Oleksander Sirski, jefe del Estado Mayor del Ejército de Ucrania, declaró en esa línea que casi el 90% de Kupiansk permanece bajo control del país, una afirmación que refuerza los datos sobre la resistencia de las fuerzas locales frente al sostenido avance ruso. No obstante, el Ministerio de Defensa británico estimó que “es muy probable que las fuerzas rusas luchen por el control de la mayor parte de la ciudad”, reflejando la complejidad de la situación. El medio británico recordó que Kupiansk fue ocupada por el ejército ruso en febrero de 2022, al poco tiempo de iniciada la invasión, y que Kiev recuperó la urbe en septiembre del mismo año. Posteriormente, Moscú comunicó a finales de noviembre que habría retomado el control total de la ciudad, lo que originó posturas contradictorias y una escalada de los combates.

Durante las semanas recientes, según los partes del Ministerio de Defensa británico citados en la prensa, las fuerzas ucranianas desplegaron “operaciones de limpieza” en distintos sectores de Kupiansk, interviniendo en áreas donde las tropas rusas intentan establecerse de forma más permanente. Estos operativos coinciden con movimientos rusos orientados a mejorar las cadenas de suministro en la zona, contribuyendo a la persistencia de combates y a un escenario de enfrentamiento directo en áreas cercanas a la ciudad. El comunicado difundido en la red social X, citado por medios británicos, puntualizó que, pese a la presión de ataques diarios y de acciones de infiltración, el núcleo urbano de Kupiansk continuaba en manos de la defensa ucraniana.

Las autoridades británicas subrayaron que la utilización reiterada del río Oskil por las fuerzas rusas evidencia un patrón táctico basado en el desgaste progresivo de las líneas ucranianas, con incursiones orientadas a debilitar las posiciones y crear oportunidades para tomar el control de sectores clave en los márgenes de la ciudad. Esta estrategia se cruza con las tareas de refuerzo logístico que ambas partes intentan sostener para mantener sus respectivas líneas.

El Ministerio de Defensa británico señaló que la pugna por el dominio de Kupiansk se debe al valor estratégico que ambas partes asignan a la ciudad: su ubicación la convierte en un punto logístico relevante así como en una posible base para futuras ofensivas en el noreste de Ucrania. La concentración de fuerzas y la proximidad de los frentes, junto con la densidad urbana, sitúan a Kupiansk en el epicentro de una confrontación caracterizada por la movilidad táctica y la dificultad para consolidar avances duraderos.

De acuerdo con la información recogida por medios británicos, mientras las fuerzas ucranianas ejecutan operaciones destinadas a mantener el control y despejar sectores reconquistados, el ejército ruso centra sus esfuerzos en vulnerar las defensas desde posiciones cercanas al río Oskil y mediante repetidos asaltos en las principales vías que comunican la ciudad. El balance más reciente del Ministerio de Defensa británico reportó que la resistencia ucraniana, si bien enfrenta presión constante, continúa dificultando el avance de las tropas rusas hacia el centro de la urbe.

En el contexto de la visita de Zelenski, fuentes militares citaron el impacto político y simbólico de la presencia del mandatario en Kupiansk para las tropas y la población local, lo que añade presión sobre ambas partes para intentar consolidar o retomar posiciones. Las autoridades británicas también identificaron un incremento en la peligrosidad para civiles, dada la proximidad de los combates a barrios densamente poblados y la persistencia de operaciones para el aseguramiento de rutas de suministro.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido describió la situación sobre el terreno como dinámica y en cambio permanente, con enfrentamientos continuos donde ambos bandos buscan alcanzar una ventaja táctica o territorial significativa. La información compartida por las autoridades británicas y reproducida por medios británicos da cuenta de la complejidad de la confrontación en Kupiansk, donde el control de la ciudad constituye un objetivo decisivo tanto para Rusia como para Ucrania en el desarrollo de la guerra.