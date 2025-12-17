Agencias

Acusado de 59 delitos, incluidos 15 asesinatos, el hombre que asaltó con su padre la playa de Sídney

Las autoridades australianas han anunciado este miércoles que el joven de 24 años que asaltó junto a su padre, ahora fallecido, una playa de Sídney, el pasado domingo, ha sido acusado de 59 delitos, incluidos 15 asesinatos.

El hombre enfrenta cargos por la comisión de un "acto terrorista", 15 cargos de asesinato y 40 de lesiones o lesiones "graves a una persona con intención de asesinarla", según ha incicado la Policía de Nueva Gales del Sur en un comunicado.

Además, está acusado de "disparar un arma de fuego con la intención de causar lesiones corporales graves, colocar explosivos en un edificio o cerca de él con la intención de causar daños, y provocar la exhibición pública de símbolos de organizaciones terroristas prohibidas", tras la incautación de banderas de Estado Islámico en un vehículo registrado a su nombre.

Agentes del equipo antiterrorista de la mencionada Policía han acudido al hospital donde se encuentra ingresado el asaltante, después de que en la víspera despertase de un coma. De acuerdo al organismo, este hombre natural de Bonnyrigg, un sububurbio de Sídney, comparecerá este mismo miércoles en línea.

"La policía alegará ante el tribunal que el hombre participó en una conducta que causó muerte, lesiones graves y puso en peligro la vida para promover una causa religiosa y causar miedo en la comunidad", ha agregado en la nota.

Además de las 15 víctimas mortales, otras 20 personas permanecen hospitalizados después de que padre e hijo efectuasen el pasado domingo un tiroteo masivo en la playa de Bondi, Sídney, mientras tenía lugar una celebración con motivo de la festividad judía de Janucá.

