ViiV Healthcare lanza en España 'Hii Future', un nuevo marco estratégico para transformar el cuidado del VIH

La farmacéutica impulsa una plataforma de trabajo conjunto entre profesionales sanitarios, ONG y personas afectadas, con el objetivo de renovar los sistemas asistenciales, mejorar resultados clínicos y fomentar el avance hacia el control de la epidemia según estándares internacionales

El rol activo de las personas que viven con VIH y de profesionales sanitarios en la toma de decisiones sobre su propia atención constituye uno de los elementos principales del nuevo marco estratégico presentado en España. Según ViiV Healthcare, la plataforma 'Hii Future' busca transformar el abordaje habitual del VIH, integrando múltiples disciplinas y organismos con el propósito de mejorar significativamente la calidad de vida y avanzar con paso firme hacia el fin de la epidemia según los estándares internacionales.

De acuerdo con la información publicada por ViiV Healthcare, la iniciativa 'Hii Future' se posiciona como una plataforma colaborativa y multidisciplinar que pone en el centro la innovación en el cuidado del VIH. El proyecto abarca a organizaciones no gubernamentales, personal especialista en enfermería, farmacia hospitalaria y personal de gestión clínica, además de la participación directa de los pacientes. Esta estrategia responde a la realidad actual del VIH, considerado una condición crónica con desafíos complejos que requieren enfoques diversos. Según detalló el médico experto en VIH Jesús Troya, 'Hii Future' actúa como paraguas integrador de conocimiento y asistencia, orientado a transformar modelos y herramientas asistenciales.

El medio reportó que una de las características diferenciadoras de 'Hii Future' radica en que no se trata de un programa puntual o aislado, sino que establece un marco estructural donde se organizan y articulan iniciativas preexistentes, como 'National Policy', y se facilita la incorporación escalable de nuevos proyectos colaborativos fundamentados en la evidencia científica. Tal como explicó Gabriel Mercadal, farmacéutico en el Hospital Mateu Orfila, el valor añadido de este programa se centra en el cambio de paradigma en la atención y la transferencia de conocimiento, incorporando de manera formal la voz de la comunidad en la toma de decisiones vinculadas a su salud.

Según consignó ViiV Healthcare, el diseño de 'Hii Future' parte de la premisa de que la innovación real se encuentra en la experiencia de las personas y en la colaboración entre las distintas disciplinas implicadas. Jordi Puig, enfermero miembro del grupo GEEVIH de SEISIDA, destacó que el marco estratégico se sostiene sobre la cooperación entre diversas especialidades, lo cual eleva la atención sanitaria a un nivel más humano y personalizado, con la sostenibilidad y la eficacia clínica como metas prioritarias.

El nuevo marco estratégico se organiza en torno a tres grandes pilares. El primero, 'Hii Asistencia y Cuidados', apunta a transformar los modelos de atención habituales, promoviendo un mayor protagonismo y participación directa de las personas con VIH en las decisiones relacionadas con su tratamiento y bienestar. El segundo eje, 'Hii Alianzas y Participación', busca consolidar una red estable de trabajo conjunto entre todos los agentes vinculados a la respuesta al VIH: profesionales sanitarios, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y los propios afectados. El tercer pilar, 'Hii Transferencia de Conocimiento', pretende llevar la innovación a la práctica asistencial diaria a través de acciones formativas, repositorios de herramientas y la facilitación de espacios digitales para el intercambio de información y buenas prácticas.

Entre los principales retos que aborda 'Hii Future', según reportó ViiV Healthcare, figura la adherencia al tratamiento, la mejora de la calidad de vida y la lucha contra el estigma asociado al VIH. Jorge Garrido, director ejecutivo de la organización Apoyo Positivo, remarcó que la innovación debe orientarse a transformar las estrategias de salud partiendo de la experiencia y las necesidades reales de las personas, no solo desde la investigación científica clásica.

La plataforma presentada por la farmacéutica se alinea con los compromisos internacionales asumidos por ONUSIDA para el año 2030, que establecen objetivos claros en el control y reducción de la epidemia como problema de salud pública. ViiV Healthcare remarcó que su enfoque se basa en la colaboración, la evidencia y la aplicación práctica de la innovación para mejorar los resultados en salud y la vida de los afectados.

A lo largo de la presentación de 'Hii Future', portavoces del proyecto y profesionales sanitarios reiteraron que la transformación propuesta pretende desafiar los enfoques tradicionales de atención al VIH. Insistieron en la incorporación efectiva de la comunidad en las políticas y modelos asistenciales, así como en la necesidad de que los avances científicos y tecnológicos se traduzcan en mejoras tangibles para la vida diaria. Según publicó ViiV Healthcare, la continuidad y la escalabilidad del proyecto surgen como factores clave para obtener resultados perdurables y alineados con los más altos estándares internacionales.

La estructura del programa, según informó ViiV Healthcare, incluye mecanismos de adaptación para la integración de futuras innovaciones y mejores prácticas desarrolladas en distintos contextos. Así, el marco 'Hii Future' se presenta como un ecosistema en permanente evolución, orientado a consolidar redes de trabajo conjunto y a facilitar la difusión eficiente del conocimiento adquirido en los diferentes ámbitos de la atención y la intervención comunitaria.

