Salesforce muestra a empresas en Barcelona cómo agentes de la IA transforman el futuro del trabajo

La multinacional tecnológica Salesforce ha trasladado a diversas empresas en Barcelona cómo algunas de sus plataformas agénticas como Agentforce, que integra agentes autónomos de IA capaces de asumir tareas, pueden ayudar a transformar el futuro del trabajo al resolver consultas, automatizar trabajos complejos y a generar contenido.

En el evento 'Agentforce World Tour Barcelona', celebrado este miércoles en el Centre de Convencions Internacional (CCIB), empresas como CaixaBank, BSM y Fluidra han compartido cómo utilizan tecnologías como esta para impulsar la productividad, automatizar procesos y ofrecer experiencias más ágiles, personalizadas y conectadas a clientes y empleados.

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Agentforce también permite ejecutar acciones empresariales utilizando datos fiables y seguros procedentes de toda la organización.

DIVERSAS PLATAFORMAS AGÉNTICAS

Salesforce ha presentado su Arquitectura de Empresa Agéntica con varias plataformas: Data 360, como sistema de contexto para activar de manera efectiva los datos corporativos; Customer 360, como sistema de trabajo de innovación en aplicaciones empresariales, así como Agentforce, sistema para construir, testar, desplegar, monitorizar y evolucionar agentes a escala.

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También se ha detallado el funcionamiento de Slack, una aplicación donde confluyen humanos, agentes y aplicaciones que, junto con el resto de plataformas, gestionan datos "fiables y de calidad".

MÁS DE 300 AGENTES DESPLEGADOS

El vicepresidente de Salesforce, Pablo Rodríguez, ha valorado que un evento como este se celebre en la zona del distrito barcelonés 22@, que ha sido capaz de atraer "mucho talento digital" y de combinar tradición e innovación de forma precisa.

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Rodríguez ha explicado que la empresa, con más de 27 años de tradición, ha sido pionera en sistemas de 'cloud', movilidad, incorporación en redes sociales, IA predictiva y ahora en una "auténtica revolución" como Agentic IA.

El vicepresidente de Solution Engineer, Gonzalo Goñi, ha dicho que hasta ahora se han desplegado más de 300 agentes y más de 4.000 clientes han desplegado agentes de producción a nivel mundial, alcanzando así los 2 millones de conversaciones gestionadas por agentes autónomos.

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EJEMPLOS PRÁCTICOS

Como ejemplo, representantes de CaixaBank han explicado que utilizan agentes de la IA para ofrecer asistencia especializada a clientes y empleados, con un asistente de soporte a la contratación remota, que ayuda a gestores a reducir el tiempo de interacción e impulsar la contratación de productos desde canales digitales.

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Los clientes pueden elegir si hablan con un gestor personal o con un asistente virtual, por lo que desde CaixaBank han valorado que Agentforce es un "agente real de la transformación" que ha cambiado el modelo de trabajo, con nuevos aprendizajes en un equipo de trabajo mixto.

Fluidra y BSM también han ejemplificado cómo Agentforce ha ayudado a optimizar los recursos, incorporar un asistente virtual para resolver dudas de la ciudadanía y potenciar el uso de la IA.