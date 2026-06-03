China carga contra conversaciones de delimitación marítima "ilegales e inválidas" de Japón y Filipinas

Las autoridades de China han cargado este miércoles contra las conversaciones de delimitación marítima "ilegales e inválidas" anunciadas por Japón y Filipinas, insistiendo en que afectan a la isla de Taiwán, territorio de administración independiente pero reclamado por China.

"La zona marítima que Japón y Filipinas tienen previsto delimitar se encuentra al este de la isla china de Taiwán", ha señalado la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Zhu Fenglian, en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua.

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Así las cosas, ha afeado que estas negociaciones "vulneran gravemente los derechos e intereses marítimos de China, violan gravemente el Derecho Internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales", por lo que ha terminado calificándolas de "totalmente ilegales e inválidas".

Zhu ha reiterado que a ambos lados del estrecho de Taiwán, los ciudadanos son miembros de la nación china y deben salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de China.

Japón y Filipinas han acordado lanzar conversaciones para establecer una delimitación marítima entre ambas naciones, unas negociaciones en las que Tokio ha rechazado incluir a Taiwán incidiendo en que el pacto "no sería jurídicamente vinculante para terceros".

Pese a que no comparten fronteras, como países costeros Japón y Filipinas tienen derecho a establecer una zona económica exclusiva que se extiende 200 millas náuticas, unos 370 kilómetros desde sus costas, una zona que en parte también se solapa con parte de la zona económica de Taiwán por lo que China ve con recelo este proceso.

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