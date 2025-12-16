Mapfre renueva su acuerdo con Lobelia Earth para analizar el impacto de los riesgos climáticos en sus clientes

El desarrollo de un segundo piloto anual, que comprobará si la plataforma digital satisface los requisitos de proyección de riesgos para toda la cartera global de asegurados de Mapfre, apunta hacia una potencial adopción total de la herramienta a nivel internacional. Según consignó el medio especializado, este proyecto representa un paso clave dentro del acuerdo renovado entre Mapfre y Lobelia Earth, por lo que los resultados del piloto influirán en la decisión de expandir la utilización de la tecnología en todas las divisiones y filiales de la aseguradora.

De acuerdo con lo publicado, la renovación de la colaboración entre Mapfre y Lobelia Earth se produce en un entorno marcado por el aumento en la frecuencia y gravedad de eventos meteorológicos extremos. Fenómenos como incendios forestales, olas de calor, inundaciones y tormentas generan una presión significativa sobre el sector asegurador, aumentando el impacto económico y complicando la gestión de riesgos tradicionales. Según detalló el medio, la alianza tecnológica busca fortalecer las capacidades de anticipación y respuesta de Mapfre mediante la incorporación de análisis basado en simulaciones avanzadas y datos climáticos de alta resolución.

La integración de la plataforma Lobelia.Climate constituye el núcleo de la transformación en el modelo de evaluación de riesgos de la compañía. Tal como publicó el medio, esta herramienta, desarrollada por Lobelia Earth, posibilita el análisis simultáneo de bienes asegurados —que incluyen viviendas, industrias y empresas— bajo criterios personalizados y localizados, abarcando distintos escenarios de impacto como inundaciones, sequías, vientos extremos e incendios forestales. El sistema permite a Mapfre ajustar su enfoque ante la exposición y la vulnerabilidad de activos distribuidos en diferentes partes del mundo, lo que facilita la anticipación de daños y la personalización de los productos y coberturas.

El medio especializado reportó que Mapfre cuenta actualmente con más de 16 millones de titulares en diversos países. El acceso a datos específicos y simulaciones de múltiples modelos de cambio climático contribuye a una evaluación ajustada de las necesidades concretas de cada cliente, lo que mejora tanto la gestión preventiva como la adaptación de los servicios de seguros. Las declaraciones obtenidas por el medio subrayan que el objetivo de Mapfre es cuantificar con mayor exactitud las posibles pérdidas derivadas de fenómenos adversos y ajustar sus ofertas, optimizando la cobertura y la atención ante siniestros para los usuarios.

Innovaciones en la modelización climática, como las que aporta Lobelia Earth, han resultado determinantes para superar las limitaciones de los métodos convencionales en el sector asegurador. El medio relevó que la utilización de datos de elevada resolución temporal y espacial, junto con modelos de simulación múltiples, permite prever de forma más precisa cómo los escenarios climáticos futuros pueden afectar a ubicaciones y activos específicos. Esta información facilita la toma de decisiones estratégicas, desde la prevención urbana hasta la protección de infraestructuras industriales.

La publicación también destaca el impacto que tiene la colaboración entre Mapfre y Lobelia Earth en la transferencia de conocimiento. Mediante el acceso a metodologías innovadoras en la evaluación y gestión de riesgos ambientales, Mapfre refuerza sus competencias técnicas, mejora la prevención y agiliza la respuesta cuando ocurren emergencias. Este proceso de aprendizaje y difusión interna busca compartir mejores prácticas entre los equipos de trabajo globales, elevar el nivel técnico de sus soluciones y sostener la confianza de los asegurados en un contexto de creciente complejidad climática.

Según la información relevada, la adopción de esta tecnología avanzada responde a la presión sistémica que impone la escalada y variabilidad de los riesgos relacionados con el clima. La herramienta Lobelia.Climate permite a empresas, propietarios y sectores industriales conocer el daño potencial al que se expone cada bien asegurado según siete tipos de eventos principales, lo que facilita estrategias precisas de protección y readaptación continua de las coberturas, según la plataforma tecnológica utilizada.

El medio atribuyó a Mapfre la iniciativa de incorporar estos recursos digitales punteros dentro de una estrategia transparente de revisión y mejora constante de los productos financieros y servicios de protección. El fin declarado es adecuar la oferta a las cambiantes necesidades y perfiles de riesgo de cada usuario, con base en información en tiempo real y simulaciones prospectivas avanzadas.

Los desafíos derivados de las condiciones meteorológicas más extremas inciden de manera directa no solo en la gestión de siniestros, sino también en la planificación financiera de aseguradoras multinacionales. Tal como expuso el seguimiento periodístico, la tendencia sectorial se inclina ahora hacia la integración de herramientas analíticas y digitales para evaluar los riesgos, optimizar los procesos de respuesta y definir estrategias cada vez más personalizadas frente a la proliferación de catástrofes climáticas.

En este marco, el informe añadió que la cooperación entre Mapfre y Lobelia Earth constituye un ejemplo de los procesos de adaptación adoptados por el sector asegurador internacional. De esta manera, se observa una modificación significativa tanto en la concepción de los productos como en la articulación de mecanismos preventivos y de indemnización, todo ello sustentado en el acceso a datos robustos y herramientas científicas de alta precisión.

El seguimiento de la noticia indica que, para Mapfre, los aprendizajes derivados de la alianza tecnológica se traducen en ventajas competitivas y en una mayor flexibilidad para responder ante escenarios emergentes o cambios abruptos en los patrones meteorológicos. Esta estrategia de innovación e incorporación de tecnología avanzada fue diseñada, según lo consignó el medio, para mantener la resiliencia empresarial y la satisfacción de los asegurados en medio de un entorno marcado por la volatilidad climática global.