La AESAF ve "un grave perjuicio para reputación de árbitros y del fútbol" las acusaciones de Florentino Pérez

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) manifestó este martes su rechazo a las declaraciones del lunes del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en relación al 'caso Negreira' y al colectivo arbitral, "por el grave perjuicio que este tipo de manifestaciones suponen para la reputación del colectivo arbitral y el fútbol español", y criticó "cualquier intento de personalizar ataques o deslegitimar públicamente a colegiados sin fundamentos".

La asociación recordó que el estamento arbitral español "actúa con independencia, rigor y profesionalidad, y no forma parte de ninguna trama ni connivencia con intereses de clubes o dirigentes" después de que el mandatario asegurase que "la mayor preocupación" del club era "la situación del arbitraje en España" y que se les haya dejado solos en su intento de "hacer justicia" en el 'caso Negreira', "el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo".

La AESAF recordó que en este caso "ningún árbitro ha sido investigado ni imputado en todo el tiempo de instrucción" y que por ello no validan "la acusación de corrupción" sobre su figura. "Las acusaciones generalizadas contra los árbitros dañan injustamente la reputación de profesionales que ejercen su labor bajo máxima presión y constante escrutinio público y de la limpieza de la propia competición", advirtió.

La asociación "respeta plenamente el trabajo de las autoridades judiciales" de un procedimiento "aún en curso" y en el que "resulta imprescindible preservar el principio de presunción de inocencia y evitar afirmaciones que puedan inducir a conclusiones erróneas en la opinión pública".

"A nuestro entender, es igualmente muy grave mantener la acusación de que los árbitros han tomado decisiones a favor de un club, o por segunda evolución del argumento, acusarles de que puedan estar tomando decisiones para penalizar a otro club. Este tipo de afirmaciones generan un ambiente perjudicial para el normal desarrollo de la competición", añadió.

También considera "especialmente preocupante la instrumentalización del arbitraje como argumento para explicar situaciones deportivas" y agradece y anima "a hacer públicas las muestras de apoyo" que recibe el colectivo desde la RFEF, LaLiga, la AFE, los clubes, futbolistas y entrenadores. "Creemos que desde la unión podemos mejorar la competición y recuperar el prestigio que merece", subrayó.

El sindicato ve necesario recordar que "las declaraciones públicas realizadas por dirigentes, clubes o actores con gran proyección mediática no se producen en un vacío, sino que generan un eco inmediato en la sociedad y en la cultura del fútbol". "Cuando ese discurso se construye desde la deslegitimación o la sospecha permanente hacia el arbitraje, termina trasladándose a los campos, a las gradas y al fútbol base, donde por desgracia se manifiesta en forma de insultos, amenazas y agresiones a árbitros y árbitras", profundizó.

La entidad expresó igualmente su apoyo a Pablo González Fuertes, al cargo del VAR el pasado domingo en el Alavés-Real Madrid, y a todos los árbitros y árbitras de España, "cuya labor profesional y personal merece respeto institucional y social". "Rechazamos cualquier intento de personalizar ataques o deslegitimar públicamente a colegiados sin fundamentos", aseveró, avisando de que "el arbitraje no puede ser utilizado como excusa para justificar resultados deportivos". "El fútbol se gana y se pierde en el terreno de juego", zanjó.

Además, la asociación calificó como "una falsedad" que desde el Real Madrid se acuse de "amenazas" desde el colectivo arbitral en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey sino que aquellas declaraciones "iban destinadas a poner de manifiesto que la violencia contra los árbitros y sus entornos familiares de todas las categorías del fútbol español estaba alcanzando niveles inaceptables". "En ningún caso, como bien se puede ver en las imágenes, se produce una amenaza contra ningún club, tal y como se quiere hacer creer desde el Real Madrid", remarcó.

AESAF apuntó que mantiene desde hace meses "un diálogo abierto, receptivo y constructivo" con los clubes profesionales "para mejorar la competición desde la imparcialidad arbitral" y que "vincular de forma genérica al colectivo arbitral con supuestos escándalos, sin respaldo judicial ni pruebas concretas, erosiona la confianza en el sistema y perjudica al conjunto del fútbol español".

Así, ha constatado que este fenómeno "no distingue categorías" y que "se produce desde el fútbol formativo hasta el profesional", por lo que reitera demandar "responsabilidad institucional y liderazgo ejemplar por parte de todos los actores del fútbol para frenar una espiral que pone en riesgo la integridad física, psicológica y reputacional de quienes garantizan el desarrollo justo de la competición".

"La Asociación Española de Árbitros de Fútbol rechaza las acusaciones infundadas y reitera su compromiso con la independencia, la transparencia y la mejora constante del arbitraje en España. El fútbol necesita instituciones responsables que sumen en credibilidad y respeto, no discursos que erosionen la confianza y alimenten un clima de confrontación con consecuencias reales para el colectivo arbitral", sentenció el sindicato.