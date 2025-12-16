Interior elige al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO

La trayectoria profesional de Pedro Merino Castro dentro de la Guardia Civil abarca desde su labor en la Unidad Central Operativa (UCO) y en la unidad técnica de la Policía Judicial hasta su desempeño como vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno y su liderazgo en la Comandancia de Salamanca, entre otras funciones. Según informó Europa Press, el Ministerio del Interior ha designado a Merino Castro como nuevo jefe de la UCO, en sustitución de Rafael Yuste, quien recientemente fue ascendido al rango de general.

La decisión de nombrar a Pedro Merino Castro como responsable de la UCO se enmarca en un contexto marcado por investigaciones de alto impacto en el ámbito de la corrupción y asuntos políticos sensibles. Europa Press detalló que la UCO ha trabajado activamente en casos como el conocido ‘caso Koldo’ y en investigaciones relacionadas con la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta unidad especializada también se ha encargado de procedimientos que llevaron a la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez, acusada por presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos.

Además de estas investigaciones, la UCO estuvo implicada en pesquisas que concluyeron con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tal como publicó Europa Press. Estos casos han situado a la UCO en el centro de la lucha institucional contra la corrupción en España, incrementando la notoriedad y las responsabilidades de la unidad bajo la nueva dirección de Merino Castro.

El nombramiento de Pedro Merino Castro representa una continuidad en la gestión de esta unidad operativa, dado su conocimiento previo de la misma y de la Policía Judicial, según consignó Europa Press. Su experiencia como asesor en el Departamento de Seguridad Nacional le otorga, además, una visión estratégica de los desafíos que enfrenta la UCO, especialmente en investigaciones que involucran a figuras de relevancia política y en procedimientos judiciales complejos.

Europa Press informó que la transición en la jefatura de la UCO no solo responde al ascenso de Rafael Yuste, sino también a la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta de la unidad ante casos que requieren independencia y rigor institucional. Bajo el mando de Merino Castro, la UCO continuará su labor en delitos relacionados con la corrupción y otras formas de criminalidad organizada.

La UCO, dependiente de la Guardia Civil, viene asumiendo un papel destacado en investigaciones judiciales de gran repercusión, abordando causas que afectan tanto a exmiembros de partidos políticos como a altos cargos institucionales. La unidad se mantiene como uno de los principales brazos operativos del Estado en la lucha contra delitos económicos y corrupción pública en el país, un trabajo que ahora encabezará Pedro Merino Castro siguiendo la línea marcada por la dirección anterior.

Fuentes del instituto armado citadas por Europa Press subrayaron la relevancia de este relevo en un momento en que se examinan varios procedimientos abiertos de gran interés público. La elección de Merino Castro refuerza el compromiso del Ministerio del Interior de asegurar una jefatura experta y adecuada al frente de la UCO, frente a la complejidad de las investigaciones judiciales en curso.