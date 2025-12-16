Agencias

India confirma que uno de los atacantes de la playa de Bondi era de origen indio

Las fuerzas de seguridad de India han confirmado este martes el origen indio de Sajid Akram, uno de los perpetradores del tiroteo registrado el domingo en la playa australiana de Bondi, que se saldó con una quincena de muertos y decenas de heridos.

La Policía del estado de Telangana, situado en el interior de India, ha señalado que el hombre --neutralizado por los agentes-- era de la ciudad de Hyderabad y no de origen paquistaní, como se creía en un primer momento.

El hombre se había trasladado hace 27 a Australia y tenía un contacto limitado con su familia en India, según informaciones del diario 'The Indian Express'. "Los miembros de su familia han expresado que no tenían información sobre su ideología o sus ideas acerca de actividades radicales y que tampoco eran conscientes de las circunstancias que han llevado a su radicalización", ha aseverado la Policía estatal.

Akram, que actuó junto a su hijo, de 24 años, había visitado India en seis ocasiones desde que emigró a Australia a finales de los años 90. El supuesto atacante actuó junto a su hijo, Naveed Akram, que ha salido este martes del coma en el que se encontraba desde que fue hospitalizado.

El joven sigue bajo custodia en un hospital de la localidad Sídney, al que fue trasladado tras el ataque. Aunque se desconoce en qué estado exacto se encuentra, fuentes médicas han revelado que ha despertado y está consciente, según informaciones de la cadena de televisión ABC.

La playa de Bondi era parte del escenario de una celebración de la festividad judía de la Janucá, que dio comienzo el domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento cuando tuvo lugar el ataque, que se saldó además con más de 40 heridos de diversa consideración.

