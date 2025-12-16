El Consejo General de Muface aprueba su Plan Operativo Anual para 2026 y el Plan Estratégico 2026-2028

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) expresó preocupación por la disminución del remanente de tesorería en Muface, que según los últimos datos pasó de 282 millones de euros a 7,9 millones, lo que compromete la capacidad financiera de la mutualidad para afrontar gastos. El motivo de este descenso se relaciona directamente con la ausencia de presupuestos, un factor que los representantes sindicales consideran crucial tras la reciente aprobación del Plan Operativo Anual de Muface para 2026 y el Plan Estratégico 2026-2028. Según comunicó CSIF, la aprobación de estos documentos marca un avance en la organización y sostenibilidad de la mutualidad, pero el contexto financiero actual genera incertidumbre sobre su implementación.

De acuerdo con la información difundida por CSIF y recogida por el medio, el Consejo General de Muface dio luz verde a ambas estrategias durante su última sesión, centrándose en varias líneas de actuación prioritarias, como la mejora en la atención a los mutualistas, la defensa de la plenitud de derechos, el perfeccionamiento de la información y la comunicación, y la optimización de la cartera de servicios. El objetivo declarado es avanzar hacia un modelo más eficiente en la gestión y prestación de los servicios a los afiliados.

La aprobación de estos planes llega tras un periodo de intensas demandas y presión sindical, intensificadas a raíz de las complicaciones producidas por la última renovación del concierto sanitario, según informó CSIF. En declaraciones difundidas por la organización, se señala que el contenido de los nuevos planes responde a peticiones históricas de los sindicatos, incluyendo el seguimiento de la calidad asistencial y del propio concierto, además de culminar la implantación de la receta electrónica. "Desde CSIF entendemos que los planes operativos y estratégico son muy ambiciosos y atienden a las demandas realizadas por nuestra organización en anteriores consejos generales", afirmó la central sindical, según cita el medio.

Entre las recomendaciones propuestas por CSIF para enriquecer estos planes se encuentran la revisión del copago farmacéutico, la actualización de ayudas y prestaciones económicas —tanto mediante la inclusión de nuevas como con el ajuste de sus cuantías—, y la utilización del servicio 112 para cualquier emergencia que afecte a los mutualistas. Tal como informó CSIF, la mutualidad anunció la inminente conformación de un grupo de trabajo específico que examinará la revisión del copago farmacéutico. Además, Muface tiene previsto reabrir el diálogo con las comunidades autónomas para la adopción del 112, con miras a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

El medio detalló también que CSIF valora positivamente la disposición del Gobierno a introducir mejoras, pero mantiene su vigilancia sobre varias incidencias que todavía afectan la calidad de la atención sanitaria ofrecida a los mutualistas. Entre las principales dificultades se encuentran obstáculos administrativos, tanto para la autorización de pruebas médicas como para la obtención de visados de medicamentos y la viabilidad de intervenciones quirúrgicas. "Se mantendrán vigilantes atendiendo las incidencias en la atención sanitaria que todavía les llegan, fundamentalmente trabas administrativas para la realización de pruebas, visados de medicamentos y operaciones quirúrgicas", recalcó la central sindical, según publicó el medio.

De este modo, las organizaciones sindicales interpretan la aprobación del plan operativo y estratégico de Muface como un resultado directo de las acciones reivindicativas emprendidas a lo largo de los últimos meses, pero reiteran que la falta de financiación suficiente representa un obstáculo serio para que estas líneas de trabajo puedan llevarse a la práctica de forma efectiva. La reducción drástica del remanente de tesorería representa una señal de alerta, tanto para la entidad como para los usuarios a quienes presta servicios, según matizó la CSIF en el comunicado recogido por la plataforma digital.

Muface, por su parte, expuso ante el Consejo General la voluntad de enriquecer sus procesos administrativos y ampliar los servicios actuales, en consonancia con las propuestas de los representantes sindicales y las necesidades detectadas en el colectivo de mutualistas. Las líneas de actuación presentadas por la mutualidad contemplan metas referidas a la optimización de la gestión interna, la mejora en la comunicación con los beneficiarios y la actualización de sus prestaciones, aspectos que, según los sindicatos, requieren un impulso presupuestario y logístico adicional para hacerse efectivos.

Según destacó CSIF, el seguimiento y evaluación de la calidad asistencial seguirá siendo uno de los focos prioritarios en el desarrollo de los planes hasta 2028, para lo cual la colaboración entre mutualidad, sindicatos y administraciones autonómicas se vuelve esencial a corto plazo. El medio informó además que sindicatos y mutualidad reconocen la necesidad de coordinarse para introducir mejoras que permitan responder a demandas pendientes, como el acceso ágil a los medicamentos y la simplificación de los trámites para los mutualistas.

Por último, el medio expuso el compromiso de los sindicatos de continuar observando de cerca el despliegue de las políticas acordadas e informar sobre cualquier incidencia que pueda afectar a la atención, así como la disposición a presentar nuevas propuestas en los próximos consejos generales de Muface.