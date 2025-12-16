Agencias

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 16 de diciembre

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Encuesta Trimestral de Coste Laboral Trimestre 3/2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/costes-laborales-espana-grupos-cenae/157

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 8.00 horas. Desempleo en Reino Unido, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroeconomicos-datos-graficos/660#paro-estados-unidos

-- 10.00 horas. IPC de Italia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-pib-paro-inflacion-datos-macroeconomicos-graficos/672#inflacion-italia

-- 14.30 horas. Desempleo en EEUU, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroeconomicos-datos-graficos/660#paro-estados-unidos

SOCIEDAD

-- Estado de los embalses, gráficos

https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

