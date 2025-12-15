Agencias

El Louvre permanece cerrado esta mañana en una jornada de huelga de sus trabajadores

París, 15 dic (EFE).- El Louvre no abrió sus puestas esta mañana en una jornada de huelga convocada por los sindicatos de los trabajadores, que se encuentran reunidos en una asamblea general para decidir qué acciones adoptar en su protesta por las condiciones laborales y la falta de recursos del museo, según constató EFE.

"Podríamos continuar con la acción dependiendo de las respuestas que la ministra (de Cultura, Rachida Dati) y la dirección (del museo) nos den hoy. Nuestro preaviso de huelga es renovable y es el personal quien, en última instancia, decide cada día si continúa o no con la acción. Pero no me cabe duda de que la movilización será especialmente intensa", dijo a la prensa el representante de UGT, Christian Galani, cuyo sindicato es uno de los convocantes del paro de hoy junto a CFDT y Sud.

Esta huelga en el Louvre se produce en un contexto de una fuerte controversia por el estado vetusto de algunas de sus instalaciones y por el robo de joyas de la corona de Francia que sufrió en octubre.

