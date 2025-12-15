Científicos logran producir por primera vez embriones de lince ibérico desde muestras 'post mortem' y criopreservadas

Los investigadores han observado que la estación de recuperación de los ovarios de hembras fallecidas influye en la eficiencia para obtener embriones de lince ibérico. Registraron mejores resultados al recolectar las muestras durante el otoño y el invierno, periodos que coinciden con la época reproductiva natural de esta especie. Con base en estos hallazgos, el equipo de científicos ha logrado producir por primera vez embriones de lince ibérico bajo condiciones de laboratorio a partir de material reproductivo conservado de ejemplares que no sobrevivieron, un avance que, según informó el medio consultado, podría ofrecer soluciones frente a la alarmante reducción de la diversidad genética que enfrenta el lince ibérico.

De acuerdo con la información publicada por la revista 'Theriogenology Wild', la investigación ha sido dirigida por especialistas del Museo Nacional de Ciencia Naturales (MNCN) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) junto con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El MNCN detalló que el procedimiento utilizado consistió en emplear óvulos de hembras fallecidas en accidentes, los cuales se fertilizaron con espermatozoides que se mantenían criopreservados en el biobanco de la especie. Este logro se considera significativo porque, según divulgó el medio, abre nuevas posibilidades para la reproducción de ejemplares que, por diferentes circunstancias, no pudieron participar en programas tradicionales de cría.

El lince ibérico, 'Lynx pardinus', es una especie endémica de la Península Ibérica cuyas poblaciones han fluctuado de forma considerable en las últimas décadas. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) citados por el medio, en 2002 existían menos de 100 ejemplares en libertad; en 2024 la cifra superó los 2.000 linces, evidenciando una recuperación notable. Esto permitió su re-categorización por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que lo ha clasificado ahora como especie "vulnerable", tras haber estado en riesgo "crítico de extinción".

A pesar de este repunte poblacional, los especialistas han advertido que la limitada variedad genética representa un serio obstáculo para la supervivencia de la especie. La situación plantea el riesgo de endogamia, definida por la reproducción entre individuos de ascendencia común, lo que puede provocar la aparición de enfermedades hereditarias y reducir la fertilidad de los animales. El desarrollo de técnicas de reproducción asistida podría responder a estos desafíos, ya que permite aumentar la variabilidad genética de la población, apunta la información proporcionada por el MNCN.

Al explicar el proceso seguido en este estudio, el equipo de especialistas involucró a diferentes centros de investigación y conservación en España y Portugal. Los espermatozoides utilizados se obtuvieron gracias a la colaboración con los Centros de Cría en Cautividad del lince ibérico, mientras que los óvulos de las hembras se recuperaron de ejemplares fallecidos al recibir apoyo de los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre. Según reportó el MNCN, el esfuerzo conjunto incluyó la coordinación de las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, así como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

En la siguiente fase del procedimiento, los científicos refrigeraron los ovarios preservados para posteriormente inducir la maduración de los óvulos. Estos fueron fecundados mediante técnicas de laboratorio, generando embriones que se sometieron a vitrificación, es decir, un proceso de criopreservación que permite almacenarlos en el biobanco del Museo Nacional de Ciencia Naturales para futuros usos en conservación, según detalló el comunicado del MNCN.

La profesora María Jesús Sánchez Calabuig, codirectora de la investigación y miembro de la UCM, enfatizó la relevancia de la temporalidad en la recuperación del material reproductivo: “Encontramos que la época del año tenía un efecto importante en la obtención de embriones. Tuvimos más éxito cuando se recuperaban en otoño e invierno, que es la época en la que se reproducen los linces”, destacó citada por el medio. Sin embargo, expuso que el rendimiento del proceso aún no alcanza el deseado, y es inferior al conseguido en experimentos similares con gatos domésticos, especie utilizada como modelo de referencia.

El retraso entre el fallecimiento de las hembras y la recuperación de sus ovarios aparece como una de las barreras principales. El equipo sugiere explorar métodos alternativos para obtener ovocitos y así mejorar los resultados obtenidos. Asimismo, según consignó el medio, Ana Muñoz Maceda, investigadora predoctoral de la UCM y autora principal del trabajo, señaló la necesidad de desarrollar técnicas para la transferencia de estos embriones a hembras receptoras, lo cual favorecería la diversificación genética de la población.

De acuerdo con la información recabada por el medio, este trabajo representa un hito dentro del programa de conservación, ya que haría viable la reproducción de individuos que fallecen de forma prematura o que presentan dificultades de comportamiento, lo que impide su reproducción en estado natural. Eduardo Roldán, científico en el MNCN y codirector del estudio, manifestó que el experimento “aporta opciones nuevas al programa de conservación del lince porque hace posible la reproducción de animales que no han tenido esa oportunidad, por ejemplo, porque mueren prematuramente o porque tienen problemas de comportamiento y no se aparean”.

La investigación recalca que, si bien los primeros resultados son preliminares y pueden mejorar, las tecnologías de reproducción asistida se vislumbran como herramientas capaces de reforzar la sostenibilidad genética y asegurar la supervivencia a largo plazo del lince ibérico, según reiteró la profesora Sánchez Calabuig en declaraciones recogidas por el medio.

Todos los embriones obtenidos durante la investigación permanecen almacenados por vitrificación en el biobanco del MNCN mientras el equipo trabaja en métodos que permitan utilizarlos en futuras iniciativas de conservación, conforme detallaron los responsables del estudio.