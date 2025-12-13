MSF advierte de la "brutalidad extrema" del conflicto en RDC y de la ineficacia de los compromisos de paz

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidos de la grave situación humanitaria en el este de República Democrática del Congo, donde el recrudecimiento de la ofensiva del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) --con la toma de la ciudad de Uvira en Kivu Sur-- ha provocado cientos de miles de desplazados en los últimos días, a pesar del acuerdo de paz firmado hace pocos días en Washington.

"Nuestros pacientes describen haber huido de aldeas bombardeadas y haber presenciado una brutalidad extrema. Los compromisos asumidos en las capitales tienen poco valor cuando no se acompañan de medidas concretas sobre el terreno. Mientras los civiles sigan siendo tratados como reemplazables, ningún proceso político traerá alivio real", ha indicado el presidente internacional de MSF, Javid Abdelmoneim.

La ONG ha cifrado en 200.000 personas los desplazados, 40.000 de ellas hacia Burundi, debido a la ofensiva sobre Uvira, la cual certifica una escalada del conflicto cuando "la tinta apenas se ha secado en el acuerdo firmado en Washington".

Abdelmoneim ha afirmado ante los miembros del Consejo de Seguridad que estos acuerdos de paz solo sirven para "consolidar los intereses extractivos de actores poderosos en lugar de brindar alivio al pueblo de República Democrática del Congo" y ha acusado a todas las fuerzas involucradas en el conflicto cometer violaciones de Derechos Humanos, entre ellas "asesinatos sumarios, violencia sexual, saqueos y bloqueo de la asistencia humanitaria".

Asimismo, ha enfatizado sobre la complicada situación de los servicios sanitarios alertando de una "escasez crítica" hasta en el "85 por ciento de las instalaciones sanitarias de muchas áreas". Por otro lado, cuatro de cada diez trabajadores sanitarios ha tenido que abandonar su puesto de trabajo por la combinación de violencia, desplazamientos masivos y el recorte de la asistencia humanitaria.

En este contexto, fuentes de la ONG han indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que MSF ha suspendido "prematuramente" sus actividades médicas en la ciudad de Baraka --situada a unos cien kilómetros de Uvira--, en el este de RDC, y ha evacuado a sus equipo a causa del "recrudecimiento de los combates".

El presidente de MSF también ha alarmado de la violencia sexual contra las mujeres por culpa del conflicto, provocando una "normalización" por la que las mujeres y niñas ya "no solo temen" sino que "esperan" esta violencia sexual.

"Solo en los primeros seis meses de este año, casi 28.000 supervivientes buscaron atención en instalaciones apoyadas por MSF en el este de RDC. Eso equivale a una media de 155 mujeres cada día", ha aseverado.

El M23 anunció el miércoles la toma de Uvira, situada cerca de la frontera con Burundi, tras los combates registrados durante los últimos días en la zona, después de que la Unión Europea (UE), Estados Unidos y varios países europeos instaran a Kigali y al grupo a "cesar inmediatamente" su ofensiva en el este de RDC y de la firma del acuerdo de paz en Washington por parte de los presidentes de RDC y Ruanda.

El recrudecimiento del conflicto tuvo lugar a raíz de una ofensiva en octubre de 2024 por parte del M23, integrado principalmente por tutsis congoleños y que logró posteriormente tomar las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, Goma y Butembo, respectivamente, que permanecen desde entonces bajo su control.