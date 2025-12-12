Telefónica reducirá el capital social de su filial brasileña en 630 millones

El proceso de devolución de más de 4.000 millones de reales brasileños a los accionistas de la filial local de Telefónica busca incrementar la flexibilidad financiera de la empresa, aunque la modalidad concreta y la fecha de aprobación de la operación aún no se han determinado. Según informó la compañía y reportó el medio de origen, la propuesta contempla realizar el reembolso del capital en un único pago antes del 31 de julio de 2026, pero la forma en la que se efectuará este retorno de fondos todavía permanece sin especificar.

De acuerdo con la información divulgada por la empresa y consignada por la fuente, Telefónica ha planteado una reducción del capital social de su filial brasileña por un total de 4.000 millones de reales, equivalentes a alrededor de 630 millones de euros según el tipo de cambio vigente. Esta operación, detalló la compañía, no implicará la cancelación de acciones en poder de los accionistas. En lugar de ello, la devolución de recursos se realizará, según la propia firma, "en una sola cuota hasta el 31 de julio de 2026", sujeto a la aprobación de la asamblea general extraordinaria de accionistas cuya convocatoria todavía no cuenta con fecha definida.

El comunicado enviado al mercado brasileño, según reportó el medio, justificó esta decisión al señalar que la reducción de capital se orienta a "optimizar la estructura de capital de la compañía", permitiendo así una mayor flexibilidad al distribuir sus recursos y procurar un balance adecuado entre las necesidades de la empresa y el valor que se busca entregar a los propietarios de acciones. Además, la empresa subrayó que, en caso de que los accionistas aprueben la propuesta en la citada asamblea extraordinaria, la ejecución del proceso de reducción de capital tendrá lugar dentro de los 60 días posteriores a la publicación del acta correspondiente.

Según detalló Telefónica, la restructuración planteada no afectará al número de títulos en circulación, sino que representará una restitución directa de recursos a quienes detenten acciones en la filial brasileña. La empresa también destacó que la finalidad principal de la acción radica en lograr un uso más eficiente de los recursos y dotar a la filial de herramientas para responder de manera ágil a las condiciones financieras y de mercado que puedan surgir en los próximos ejercicios.

El anuncio de esta medida ha sido comunicado formalmente a las autoridades regulatorias y al resto del mercado, conforme a las obligaciones legales y de transparencia que rigen para empresas de este sector en Brasil. Si bien la compañía ha comunicado los aspectos generales de la operación, la falta de concreción sobre cómo se llevará a cabo la restitución de fondos mantiene la atención de los analistas y de los propios accionistas en torno a los detalles finales del procedimiento.

La filial brasileña de Telefónica ocupa una posición relevante en el contexto de las telecomunicaciones en Brasil, lo que añade trascendencia a la decisión de reestructurar parte de sus recursos mediante la reducción de capital social. La empresa ha venido trabajando en estrategias orientadas a fortalecer su estructura financiera y ofrecer retornos a los accionistas, mientras ajusta su modelo de asignación de capital en un entorno competitivo y regulatorio en constante cambio.

La asamblea general extraordinaria, que será clave para validar o rechazar la propuesta, deberá reunir a todos los accionistas con derecho a voto. Hasta el momento, no se ha especificado una fecha concreta para la convocatoria de este encuentro, elemento pendiente que representa un paso obligatorio antes del inicio del proceso de restitución de capital, según informó el medio de origen.

De salir adelante la operación con respaldo mayoritario de la asamblea, la filial procederá a devolver la suma anunciada en un único pago, de acuerdo con los términos y plazos estipulados y comunicados al mercado y a las autoridades regulatorias. Telefónica insistió en que la decisión final se ajustará a la normativa vigente para operaciones de este tipo en Brasil y estará sujeta a los plazos definidos tras la asamblea que debe celebrarse próximamente.