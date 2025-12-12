Policía intercepta pastillas de heroína para el consumo de jóvenes: "No se había detectado antes en Europa"

La Policía Nacional ha interceptado por primera vez un alijo de heroína en formato de pastillas y ha abortado una nueva ruta desde Colombia para la introducción de esta peligrosa droga, gracias a una operación en la que fueron detenidas cinco personas acusadas de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

"Es una operación muy relevante por la presentación de la heroína en pastillas, en un formato completamente pionero, jamás detectado antes en Europa ni en el mundo", ha señalado en rueda de prensa Alberto Morales, comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de Udyco Central de la Policía Nacional al hacer balance de los ocho kilos de heroína en pastillas intervenidos.

El entramado buscaba abrir una nueva ruta desde Colombia para introducir en España y Europa la heroína en dosis de pastillas destinadas al consumo de público joven, de ahí que simulara conocidos medicamentos de estimulación sexual y la forma y dibujo de una calavera.

Los expertos de Udyco Central han destacado que la heroína tiene un consumo decadente en España, focalizado sobre todo en Galicia y el norte de Portugal. En toda Europa se intervinieron el año pasado cinco toneladas.

El intento de distribución en pastillas, a un precio de unos ocho o diez euros por unidad, no estaba pensado para la ingesta directa, sino previa disolución. "Tiene la misma capacidad adictiva", han subrayado desde Udyco.

DESTINO FINAL EN CATALUÑA Y MADRID

En la operación han sido detenidos dos turcos, entre ellos el considerado responsable de la interceptación de la mercancía, que era introducida por el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para luego tratar de ser distribuida por Madrid y por Cataluña.

Los otros tres arrestados son dos dominicanos, encargados de introducir las dosis por vía aérea en bolsas y maletas, y un colombiano que los investigadores creen que se encargada de supervisar el 'negocio' del entramado. "Los líderes están en Colombia", ha subrayado el responsable de Udyco Central.

El ciudadano turco responsable de recibir la droga --que es uno de los tres detenidos que continúa en prisión-- es un conocido narcotraficante que había cumplido 18 años de prisión y que, tras quedar en libertad hace meses, se había asociado con una organización originaria de Colombia para explorar la apertura de esta nueva ruta para la venta de heroína en formato de pastillas.

La Policía ha contado con la colaboración de la DEA estadounidense y la Policía de Colombia, todo ello bajo la dirección de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid.

REUNIONES EN UN KEBAB Y ENTREGA EN UN PARKING

La operación culminó el pasado mes de noviembre cuando los cinco integrantes del entramado criminal se disponían a entregar ocho kilogramos de heroína en pastillas a plena luz del día en el aparcamiento de un centro comercial de la ciudad de Madrid.

Según ha informado la Policía, las primeras averiguaciones pusieron de manifiesto que el grupo criminal celebraba sus reuniones siempre en persona y en un lugar de confianza del turco, concretamente un kebab ubicado en Madrid.

Este ciudadano turco no utilizaba teléfono móvil ni acudía nunca directamente a las citas, sino que realizaba una o varias paradas para cerciorarse de que no le seguían y asegurar así su actividad delictiva. Los agentes comprobaron que utilizaba gafas de sol o lentes y gorras para ocultar su aspecto físico.

Tampoco se desplazaba en su coche particular, sino que recurría al transporte público o vehículos de alquiler con conductor. Avanzada la investigación, además, constataron que las reuniones eran cada vez más frecuentes y se logró identificar a otra persona.

Los investigadores han destacado que se trata de la primera vez que se detecta esta nueva ruta de la heroína desde Colombia a España. Además, la organización criminal estaba contratando a otras personas para que se encargasen de recibir la droga, lo que para la Policía demuestra una "alta profesionalidad" por las medidas de seguridad para evitar ser descubiertos por los agentes.

En los tres registros practicados en la capital madrileña se incautaron cinco terminales móviles, un vehículo y 100.000 USDT en un monedero virtual de criptomonedas de la organización.