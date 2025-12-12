Patronal industrial de Paraguay pide encarar con "valentía" reformas que necesita el país

Asunción, 12 dic (EFE).- La Unión Industrial Paraguaya (UIP) pidió este viernes al Estado "abandonar los discursos estériles" y asumir con "imaginación y valentía" las reformas que, considera, son necesarias para apuntalar el "crecimiento económico y el desarrollo social" en el país suramericano.

"¿Por qué se demora tanto para imprimir más dinámica a la administración del Estado? El momento requiere cambios en la conducción", dijo en un mensaje de fin de año el presidente de la UIP, Enrique Duarte.

La implementación de una política energética con tarifas "técnicamente fundamentadas", así como la promoción de inversiones privadas en este sector, hacen parte de las reformas que la UIP pide al Estado paraguayo.

"Es urgente constituir un órgano regulador que, con criterios técnicos y de transparencia, analice y determine tarifas", afirmó Duarte.

Además, la patronal denunció la "inaceptable" prestación de los servicios públicos de salud y transporte, que asevera lastran la productividad.

"Debemos dotar de calidad de vida a la pujanza económica", añadió Duarte tras reconocer que el sector industrial paraguayo atraviesa por "una buena coyuntura", gracias a un crecimiento proyectado para ese segmento del 4,6 % este 2025, que representará el 26 % del PIB.

Asimismo, afirmó que a los industriales paraguayos les "confunde y desalienta" que temas relacionados a la seguridad jurídica, como "la informalidad y el contrabando", no reciban castigo.

La UIP también pidió abordar con rigor el problema de la "insuficiente capacitación para generar valor", que -advirtió- deja al descubierto "el déficit importante" del sistema educativo paraguayo.

De igual forma, Duarte expresó su "gran preocupación" por la declaración de días feriados "sin planificación", al considerar que tiene un impacto económico sobre las empresas y hunde la productividad del sector industrial paraguayo.

En Paraguay están en vigor 7 feriados fijos y 6 movibles, aunque el presidente tiene la facultad de decretar hasta otros tres días libres adicionales, como ya ocurrió cuando declaró como feriado el 26 de diciembre próximo. EFE