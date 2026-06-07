Presidente surcoreano nomina como primera ministra a experta en tecnología para la era IA

Seúl, 7 jun (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, designó este domingo como primera ministra de su Ejecutivo a la titular de la cartera de Pequeñas y Medianas Empresas, Han Seong-sook, una experta en tecnología que lideró el portal de internet Naver.

Han, que de obtener el visto bueno del Parlamento sería la primera mujer en ocupar el cargo en dos décadas, fue nominada como una persona capaz de "lograr con éxito la transición trascendental a la inteligencia artificial e impulsar el crecimiento de Corea del Sur para todos", anunció a los medios de comunicación el jefe de Gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik.

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El anuncio del cambio en el puesto, que en el sistema presidencial de Corea del Sur es principalmente ceremonial, llega en un momento en que Lee marca su primer año al frente del Ejecutivo entre un fortalecimiento del gobernante Partido Democrático (PD), que arrasó en unas elecciones locales celebradas esta semana pero no consiguió ganar la alcaldía de Seúl.

Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, Han es una experta en tecnologías de la información que comenzó su carrera profesional como periodista y acabó jugando un papel fundamental en la consolidación de Naver como la mayor plataforma de internet en el país asiático.

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La candidata a primera ministra, de 59 años, accedió en 2017 al puesto de directora ejecutiva de Naver, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la compañía.

El año pasado, con la llegada de Lee al poder tras el fallido intento de imponer la ley marcial de su predecesor, el condenado a cadena perpetua Yoon Suk-yeol, Han fue nombrada ministra de Pequeñas y Medianas Empresas.

De ser refrendada por el Parlamento, Han se convertiría en la segunda mujer de la historia del país asiático en ocupar el puesto de primera ministra, después de que Han Myung-sook gobernara entre 2006 y 2007. EFE