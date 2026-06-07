Marta Sánchez desmonta su fama de "diva" mostrando su faceta más cercana con los fans

MADRID (CHANCE)

Marta Sánchez ha vuelto a situarse en el foco mediático tras su reciente visita a 'El Hormiguero', donde muchos espectadores la esperaban tras su paso por el programa. En medio de los habituales comentarios que en ocasiones la señalan como una artista de carácter exigente o "diva", la cantante ha protagonizado una escena que ha llamado especialmente la atención por el contraste con esa imagen.

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A la salida de las instalaciones de televisión, Sánchez ha mostrado su lado más amable y cercano con los fans que la esperaban. La artista, que abandonaba el plató por una de las puertas a pie, se detuvo unos instantes para atender a varios seguidores, posar para fotografías y corresponder a las muestras de cariño antes de continuar su camino.

Lejos de la imagen distante que a veces se le atribuye, la cantante se mostró sonriente y accesible en todo momento, generando una sorpresa positiva entre los presentes que no dudaron en destacar su actitud.

Tras ese breve encuentro con el público, Marta se dirigió rápidamente hacia el vehículo que la esperaba a pocos metros de la salida, subiendo al coche para abandonar el lugar sin detenerse más tiempo debido a la agenda del momento.

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