Paraguay afirma que puente que conectará con Brasil se inaugurará el 20 de diciembre

Asunción, 12 dic (EFE).- El denominado Puente Internacional de la Integración, que conectará la ciudad paraguaya de Presidente Franco con la brasileña Foz de Iguaçu, será inaugurado el próximo 20 de diciembre coincidiendo con la cumbre semestral del Mercado Común del Sur (Mercosur), informó este viernes la Dirección Nacional de Migraciones.

"El Puente de la Integración, según se informó en Brasil, y fue confirmado por la Cancillería nacional, se estaría inaugurando el 20 de diciembre, en ocasión de la cumbre de presidentes del Mercosur que se va a realizar en Foz de Iguaçu", anunció el director de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter.

El funcionario puntualizó, en declaraciones a la radio local Ñandutí, que "la inauguración no significa 'per se' la habilitación completa" de este puente construido sobre el río Paraná.

En ese sentido, dijo que tienen "un plan de habilitación" gradual, que en una primera etapa permitirá el paso de "camiones sin carga", con el objetivo de descongestionar el Puente de la Amistad, que une la paraguaya Ciudad del Este con Foz de Iguaçu, y que es el principal paso fronterizo terrestre entre ambos países.

Kronawetter añadió que, posteriormente, se habilitará el tránsito de vehículos para el turismo.

"No depende la habilitación solamente de la voluntad de Paraguay, es una voluntad binacional, pero el gesto de que estén inaugurándolo ya nos habla (...) de que va a poder ser operable", destacó.

Brasil, que ejerce la presidencia semestral del Mercosur, confirmó el jueves que la cumbre del bloque será celebrada el 20 de diciembre en Foz de Iguaçu, donde se espera la llegada de los presidente de los países miembros, Santiago Peña (Paraguay), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Javier Milei (Argentina) y Yamandú Orsi (Uruguay).

El nuevo puente entre Brasil y Paraguay tiene 760 metros de largo, 19 metros de ancho y más de 60 metros de alto.

Su construcción inició en 2019 por un valor calculado en unos 84 millones de dólares, financiados por la hidroeléctrica de Itaipú, de propiedad compartida entre Brasil y Paraguay.

El Puente Internacional de la Integración es el tercero en aguas paraguayas del río Paraná y el segundo en la Triple Frontera, el cruce entre Paraguay, Brasil y Argentina.EFE