La Generalitat desmiente "con contundencia" que se haya firmado con la F1 para después de 2026

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha desmentido "con contundencia" las informaciones que apuntaban que la Generalitat haya alcanzado un acuerdo con el organizador de la Fórmula 1 para después del actual contrato, que acaba en 2026.

Los ha dicho este viernes en la rueda de prensa de balance de 2025 de Fira de Barcelona, junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el director general, Constantí Serrallonga.

Sàmper ha dicho que "no es verdad" que se haya alcanzado este acuerdo y ha pedido paciencia para tener información sobre las negociaciones con el gestor de la competición, que ha dicho que están avanzadas.

Ha explicado que sabe que es un tema que genera expectación, por lo que en el momento en el que se tengan noticias, las harán públicas.

"Si una cosa ha quedado clara en las negociaciones con el promotor de la Fórmula 1 es que o serán discretas o no serán", ha añadido el conseller.

Según las informaciones que ha desmentido Sàmper, el Circuit de Barcelona-Catalunya habría acordado acoger a la competición en años alternos con el circuito belga de Spa-Francorchamps entre 2026 y 2031.

