Escasos avances en negociaciones de pesca con España, Francia e Italia, unidos para más días en Mediterráneo

Delegaciones de España, Francia e Italia han sostenido que las flotas de sus países han implementado medidas avanzadas para reducir el impacto ambiental de la pesca en el Mediterráneo, mientras la Comisión Europea mantiene su propuesta de disminuir los días permitidos de faena en esta área. La negociación en Bruselas, según detalló el medio, se encuentra en un punto crítico debido a la distancia entre las posturas de los Estados miembros y la Comisión respecto a los límites para la actividad extractiva en la región mediterránea. Las fuentes europeas citadas por el medio han reconocido la dificultad en alcanzar consensos sobre los nuevos topes y condiciones para la pesca en el Atlántico y el Mediterráneo para 2026, a pesar de largas horas de conversaciones.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, la Comisión Europea concretó una nueva propuesta de compromiso centrada en los días de actividad permitidos en el Mediterráneo tras el primer turno de debates. Sin embargo, el progreso en el diálogo con los Estados miembros se mantiene limitado, ya que la complejidad de equilibrar los intereses nacionales con las exigencias medioambientales sigue pesando sobre la mesa de negociación. España, Francia e Italia continúan presentando un enfoque común cuyo objetivo es frenar la reducción de los días en que las flotas pueden operar y que, según los tres países, generaría un impacto económico considerable.

El plan inicial presentado por Bruselas plantea un recorte del 65% en los días en que los buques podrían salir a faenar, dejando la autorización en tan solo 9,7 días. Esta drástica reducción solo podría revertirse si se pusieran en marcha nuevas acciones de compensación, una condición que tanto el Gobierno de España como representantes del sector pesquero consideran difícil de asumir, según consignó el medio. Los países mediterráneos afectados reclaman que las normas ya implementadas en materia de sostenibilidad reciban el reconocimiento suficiente al definir la regulación europea de la pesca para 2026. Insisten en que los caladeros han mostrado signos de recuperación y que las flotas han aplicado restricciones y mejoras tecnológicas que tendrían efecto directo sobre la conservación futura, conforme a lo que esperan los dictámenes científicos próximos.

Entre las acciones adoptadas, el sector español destaca que más de 550 embarcaciones han introducido mayor selectividad en las capturas, mientras que cerca de 200 buques han incorporado sistemas de puertas voladoras, una tecnología que favorece la reducción de capturas no deseadas y minimiza el impacto sobre el fondo marino. Según comentó el medio, los responsables y el propio Gobierno insisten en que Bruselas debería reconocer estos esfuerzos y evitar la imposición de nuevos requisitos difíciles de cumplir.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, expresó públicamente antes del inicio de las maratonianas negociaciones que resultaría imprescindible que la flota pesquera española en el Mediterráneo pudiera trabajar más días en 2026. Planas calificó la propuesta de la Comisión Europea como “de otro planeta”, manifestando el descontento del Gobierno español ante lo que considera una propuesta desproporcionada hecha por el Ejecutivo comunitario, tal como reportó el medio.

La ronda actual de conversaciones, que según las previsiones podría extenderse hasta la madrugada del viernes al sábado, se centra en la fijación de cuotas y totales admisibles de capturas para el Atlántico y para el Mediterráneo en el año 2026. El medio consignó que, a pesar de una primera noche de intercambio intenso, el panorama no presenta avances significativos, y que el proceso permanece abierto a nuevas concesiones o revisiones, dependiendo de la evolución de los debates entre los países afectados y la Comisión Europea.